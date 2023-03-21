“Sampson piyondu”

“Nikos Sampson’un Anıları” kitabı yayımlandı. Kitapta “15 Temmuz 1974 darbesini yönetmekle görevli Kompokis’in itiraflarının, Sampson’un bir piyon olduğunu açıkça destekler nitelikte olduğu” vurgulandı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi “yaşanmışlığın bilgi ve belgelerini, dinamik ve dolaysız bir şekilde halkla paylaşmak amacıyla” kurduğu Manas Yayınları’nın üçüncü kitabı “Nikos Sampson’un Anıları” kitabı yayımlandı.

Milli Arşiv’den yapılan açıklamaya göre, eser, ilk haliyle 1983 yılının şubat ayında “Hizmete Özel” ibaresi ile Kıbrıs Türk Federe Devleti Enformasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından daha sonra kitaba dönüştürülmek üzere yayımlandı.

“Nikos Sampson’un Anıları” dönemin Enformasyon Dairesi Müdürü Oktay Öksüzoğlu’nun öncülüğü ile Saffet Soykal tarafından “Eleftheri Ora” gazetesinde 1981 yılında yayınlanan anılarının çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Yeni baskı için zorunlu Türkçe düzeltimler dışında çevirinin aslına sadık kalındı.

Kitapta duayen gazeteci Akay Cemal’ın kitaba ilişkin tanıtım yazısı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sekiz günlük Cumhurbaşkanı Nikos Sampson’la yaşadığı bir anıya da yer verildi.

Kitaba ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

“Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi yayınları arasında yer alan ‘Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda’ adlı kitapta da yer aldığı gibi 15 Temmuz 1974 darbesini yönetmekle görevli Kompokis’in o gün Milli Muhafız Ordusu Genelkurmay Karargahı koridorlarında dolanan Nikos Sampson’a ‘git de bir kravat tak da gel, sana cumhurbaşkanı olarak yemin ettirelim!’ diye seslenmesi, Sampson’un darbeye bizzat öncülük eden değil, iştirak eden bir piyon olduğunun açık delili gibidir.

Ne var ki Nikos Sampson’un Anıları’nda 1974’te oynadığı o kritik role ilişkin hiçbir şeye rastlayamayacaksınız. Bu da darbeci Kompokis’in itiraflarını ve Sampson’un bir piyon olduğunu açıkça destekler niteliktedir. Anıların ağırlık merkezini İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı yürütülen kanlı savaşa ilişkin terör olayları oluşturmaktadır.”

Tarihsel belge niteliği taşıyan kitabın, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden temin edilebileceği kaydedildi.

