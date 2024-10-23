Şampiyon Meleklerin aileleri yurda döndü

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasının ardından Şampiyon Meleklerin aileleri, bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

Dün görüşülen davada mahkeme ara kararlar almıştı.





Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına;

diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar vermişti.



Öte yandan hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine karar verilmişti.



İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştırılmasının beklenmesine karar verilen mahkeme, bir sonraki duruşmayı 3 Aralık saat 10.00’da yapacak.

