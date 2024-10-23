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Şampiyon Meleklerin aileleri yurda döndü

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasının ardından Şampiyon Meleklerin aileleri, bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

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Şampiyon Meleklerin aileleri yurda döndü
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Dün görüşülen davada mahkeme ara kararlar almıştı.

 
Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına;
diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar vermişti.
 
Öte yandan hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine karar verilmişti.
 
İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştırılmasının beklenmesine karar verilen mahkeme, bir sonraki duruşmayı 3 Aralık saat 10.00’da yapacak.
 
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