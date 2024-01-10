Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenledi.

İki gün süren etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra DAÜ Öğrenci Kulüpleri ile yönetsel personel de yoğun ilgi gösterdi.

Kermesten elde edilen gelir DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcisi ve aynı zamanda Fakültenin öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Can Azer'e teslim edildi.

Etkinliğin son gününde DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri İsias Davası’na destek belirtmek amacıyla meşaleler ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlikle, bağış toplanmakla kalınmayıp, birlik ve dayanışma ruhu da pekiştirilmiş oldu.

