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Şampiyon Meleklere anlamlı bağış

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Kıbrıslı Türk ve Rum sendikacılar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek dernek için bağışta bulundu

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Şampiyon Meleklere anlamlı bağış
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Kıbrıslı Türk ve Rum sendikacılar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek ailelere taziyelerini iletti ve dernek için bağışta bulundu.
Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye KTAMS, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO yetkilileri dün Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ailelere taziyelerini iletti.  
DAÜ-SEN ev sahipliğindeki ziyarette Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışta da bulunuldu.
 
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