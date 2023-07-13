Şampiyon Meleklere anlamlı bağış

Kıbrıslı Türk ve Rum sendikacılar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek dernek için bağışta bulundu

Kıbrıslı Türk ve Rum sendikacılar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek ailelere taziyelerini iletti ve dernek için bağışta bulundu.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye KTAMS, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO yetkilileri dün Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ailelere taziyelerini iletti.

DAÜ-SEN ev sahipliğindeki ziyarette Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışta da bulunuldu.

