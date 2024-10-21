banner913
banner932
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
9 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
16 0
 
Gözler yine Adıyaman'da olacak
Gözler yine Adıyaman'da olacak
18 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
41 0
Pulyacılar, zirveye yürüyor
Pulyacılar, zirveye yürüyor
33 0
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
48 0
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
30 0
banner1032

Şampiyon Meleklere adalet arayışında

banner1020

Yaklaşık 100 kişilik heyet Adıyaman’a gitmek üzere Ercan’dan hareket etti

banner1045
Şampiyon Meleklere adalet arayışında
banner971
Şampiyon Meleklere adalet arayışında ailelerin Adıyaman’a yolculuğu başladı.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için başta Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet bugün sabah Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Uluslararası Hava Limanı’ndan ayrıldı.
Başbakan Ünal Üstel ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise akşam saatlerinde Adıyaman’da olacak.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman’a varışta Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’nu ziyaret ederek kitap bağışında bulunacak.
Fehmi Turgay önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün İstanbul’da düzenlediği bağış gecesinde elde edilen gelirle Adıyaman Merkez  Vatan  İlkokulu’na yapılan teknoloji sınıfına Şampiyon  Melekler adı verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.