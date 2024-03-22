Şampiyon Melekler, İskenderun'da yaşatılacak

Şampiyon Meleklerin adı İskenderun’daki ilkokul ve ortaokula verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin adını taşıyan Hatay- İskenderun Şampiyon Melekler İlkokulu ve Ortaokulunun açılışını yaptı.

Okulun açılış töreni öncesinde Ersin Tatar’a İskenderun Valiliğinde AFAD’ın 6 Şubat’tan bu yana geçen 410 günde yürüttüğü çalışmalarla ilgili brifing verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depremindeki can kayıplarına işaret ederek, “Acımız ilk günkü gibi taze. Yaşadığımız sürece bu acıyı yüreğimizde hissedeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konteynerden yapılan ve tek çatı altındaki “Hatay-İskenderun Kıbrıs Şampiyon Melekler İlkokulu” ile “Hatay-İskenderun Kıbrıs Şampiyon Melekler Ortaokulu”nun açılışını yaptı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra ildeki yetkililerin de katıldığı açılış töreninde ilk sözü alan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri ve tüm vatandaşları rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere Kıbrıs’ın selamlarını iletti.

“Biz Anavatanın ayrılmaz ve kopmaz parçasıyız, her zaman birdik, beraberdik…6 Şubat’ı da beraber yaşadık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminin asrın değil, asırların felaketi olduğunu, bu acının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformunun destekleriyle İskenderun’da 500 konteynırdan oluşan bir kent yapıldığını, Şampiyon Meleklerin adının hem bu kentte hem de bu okulda yaşatılacağını ifade etti.

Tatar, bu okulda okuyacak öğrencilerin ülkelerine yararlı hizmetler vermesini, KKTC ile kardeşlik bağlarını güçlü tutmasını temenni etti.

ŞAMPİYON MELEKLER OKULUNDA 97 ÖĞRENCİ VAR

Verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler İlkokulu ile Ortaokulu iki hafta önce hizmete girdi. 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar eğitim verilen okulda 97 öğrenci, 12 öğretmen, 1 müdür ve 3 çalışan bulunuyor. Kapasitesi 480 kişilik olan okulun öğrenci sayısının yeni kayıt döneminde yükseleceği ifade edildi.

