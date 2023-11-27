Şampiyon Melekler için “Adalete Işık Tut” yürüyüşü düzenlenecek. Aileler, yakın zamanda başlayacak duruşmalarda sanıkların olası kastla yargılanması talebine dikkat çekmek için meleklerin şehri Gazimağusa’dan Adıyaman’a ses vermek için kamuoyuna destek çağrısı yaptı.

Perşembe günü saat 17.00’de Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden(GMTMK) başlayarak Gazimağusa Kabristanlığına meşalelerle yürüyüş yapılacak.

GMTMK-Zafer Anıtı-Gazimağusa Kabristanlığı rotasında gerçekleşecek 'Adalete Işık Tut' yürüyüşüyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aralık ayının ikinci haftasında başlayacağı düşünülen davada, Adıyaman Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştır; 10 saniyede kum yığınına dönerek çocuklarımıza mezar olan Grand İsias oteli yaratan sanıkların bilinçli taksirle yargılanacağı ve 7-8 yıllık hapis cezaları sonrasında serbest kalabilecekleri anlaşılmaktadır. Amacımız yapılacak yürüyüşle Adıyaman’daki deprem suçlarında adaleti teslim ettiğimiz yargıçlara sesimizi duyurarak, çok yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası Kastla yargılanmasını ve hüküm giymesini talep etmektir.”

