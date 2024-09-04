Şampiyon Melekler Anıtı’nın hayata geçmesi için sözleşme imzalandı

Gazimağusa Belediyesi, KTMMOB ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenlediği yarışma sonucu seçilen Şampiyon Melekler Anıtı’nın uygulama projesinin hayata geçirilmesi için, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandı.

Şampiyon Melekler Anıtı Gazimağusa, sulu çembere yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uygulama projesinin hayata geçirilmesi için imzalanan sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mimar Erhan Afşaroğlu, İnşaat Mühendisi Ulaş Yetkili, Elektrik Mühendisi Ahmet Dağbaşı, Makine Mühendisi Çağan Oyaltan, Peyzaj Mimarı Zekiye Yağmur Aydındağ, Şehir Plancısı Merter Refikoğlu ve İç Mimar İsmet Birman’ın yer aldığı proje ekibi imza koydu.

Düzenlenen yarışmada seçilen Şampiyon Melekler Anıtı’nın hayata geçirilmesi için mimari, peyzaj ve mühendislik uygulama ve detay projeleri aşamasının ardından, ihale dosyasının hazırlanması aşaması süreci yaşanacak. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.



Başkan Uluçay: "Destek veren hükümete ve tüm kuruluşlara teşekkür ederim"



Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTMMOB’nin düzenlediği yarışma sonucu yapılmasına karar verilen proje ile ilgili uygulama projesinin yapılması aşamasına geçildiğini ifade etti. Projenin planlandığı gibi ilerleyeceğine ve anıtın tamamlanacağına inanç belirten Başkan Uluçay, bu konuda destek veren başta hükümete ve tüm kuruluşlara teşekkür etti.



KTMMOB Başkanı Aysal: "Bu projenin hayat bulması için bugüne kadar olduğu gibi elimizden gelen katkı ve desteği vereceğiz. Sorumluluğumuzdur."



KTMMOB Başkanı Seran Aysal da, KTMMOB olarak büyük bir sorumluluk ve özel değer verdiklerini ifade ettiği projenin uygulama projelerinin yapılması sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti. Aysal, öncesinde düzenlenen yarışma ve seçilen projenin uygulama projesi aşamasına gelmesi için çalışıldığını söyledi. Projelendirmenin tamamlanmasının devamında ihale dosyası ve inşaat süreci ile projenin topluma kazandırılması için önemli bir aşamada olunduğunu belirten Seran Aysal, bugüne kadar gelinen süreçte Gazimağusa Belediyesi’nin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ve KTMMOB önceki Başkanı Tunç Adanır’ın, jüri üyelerinin, odaların ve proje ekibinin katkılarının değerli olduğuna vurgu yaptı ve hepsine teşekkür etti.

Aysal, ‘’Bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte bu projenin hayat bulması için elimizden gelen katkı ve desteği vereceğiz ve anıtın Şampiyon Melekler’in hatırlanmasına ve anıların yaşatılmasına ek topluma vereceği birden çok mesajla en erken zamanda kentte hayat bulması hedefindeyiz. Projenin hayat bulmasında bugüne kadar emek veren ve katkı koyan ve bundan sonraki süreçte de destek verecek her bireye, kuruma, makama ve örgüte bir kez daha özel olarak KTMMOB adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.



‘’Şampiyon Meleklerimizin adları ve anıları ömür boyu tüm Kıbrıs’ta hatırlanacak’’



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, anıt projesinin bir sonraki aşamaya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. ‘’Şampiyon Melekler'imizin adları ve anıları ömür boyu tüm Kıbrıs’ta hatırlanacak ve yaşatılacaktır’’ diyen Karakaya, 6 Şubat’ta yaşanan olayın ahlaksızlığın bir simgesi olduğunu, adaletin ve hakkın yerini bulması için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.



"Eryaşar: Anıt Projesi’nin 2025 yılında tümü ile tamamlanmasını hedefliyoruz"



Şampiyon Melekler Anıtı Yarışması’nda asli jüri üyeliği görevi yürüten ve projenin uygulama aşamasında da Belediye adına birçok katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi, Bayındırlık Birimi ve İmar Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar da yaptığı açıklamada, Şampiyon Melekler Anıtı Yarışma Projesi’nin uygulanması için imzalanan sözleşme ile bir adım daha atıldığını kaydetti. KTMMOB, Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin birlikte başlattığı ve Mağusa’da Şampiyon Melekler'in anılarının her daim yaşatılmasına katkıda bulunacağına inandığını ifade ettiği Anıt Projesi’nin 2025 yılında tümü ile tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Eryaşar, Şampiyon Melekler Anıtı’nın Mağusa’ya manevi ve estetik açıdan bir farkındalık kazandıracağına inandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

