Şampiyon Melekler Anıtı için imzalar atıldı

Şampiyon Melekler Anıtı’nın uygulama projesinin hayata geçirilmesi için, Gazimağusa Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

Gazimağusa Belediyesi, KTMMOB ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenlediği yarışma sonucu seçilen Şampiyon Melekler Anıtı’nın uygulama projesinin hayata geçirilmesi için, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandı.

Uygulama projesinin hayata geçirilmesi için imzalanan sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mimar Erhan Afşaroğlu, İnşaat Mühendisi Ulaş Yetkili, Elektrik Mühendisi Ahmet Dağbaşı, Makine Mühendisi Çağan Oyaltan, Peyzaj Mimarı Zekiye Yağmur Aydındağ, Şehir Plancısı Merter Refikoğlu ve İç Mimar İsmet Birman’ın yer aldığı proje ekibi imza koydu.

Düzenlenen yarışmada seçilen Şampiyon Melekler Anıtı’nın hayata geçirilmesi için mimari, peyzaj ve mühendislik uygulama ve detay projeleri aşamasının ardından, ihale dosyasının hazırlanması aşaması süreci yaşanacak. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTMMOB’nin düzenlediği yarışma sonucu yapılmasına karar verilen proje ile ilgili uygulama projesinin yapılması aşamasına geçildiğini ifade etti. Projenin planlandığı gibi ilerleyeceğine ve anıtın tamamlanacağına inanç belirten Başkan Uluçay, bu konuda destek veren başta hükümete ve tüm kuruluşlara teşekkür etti.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal da, KTMMOB olarak büyük bir sorumluluk ve özel değer verdiklerini ifade ettiği projenin uygulama projelerinin yapılması sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti. Aysal, öncesinde düzenlenen yarışma ve seçilen projenin uygulama projesi aşamasına gelmesi için çalışıldığını söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, anıt projesinin bir sonraki aşamaya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. ‘’Şampiyon Melekler'imizin adları ve anıları ömür boyu tüm Kıbrıs’ta hatırlanacak ve yaşatılacaktır’’ diyen Karakaya, 6 Şubat’ta yaşanan olayın ahlaksızlığın bir simgesi olduğunu, adaletin ve hakkın yerini bulması için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Şampiyon Melekler Anıtı Yarışması’nda asli jüri üyeliği görevi yürüten ve projenin uygulama aşamasında da Belediye adına birçok katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi, Bayındırlık Birimi ve İmar Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar da Anıt Projesi’nin 2025 yılında tümü ile tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.