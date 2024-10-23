Sami Sevinç’in Hayalleri Yarım Kaldı, Doğukan Ünlü Tutuklu Yargılanacak!

Kazaya sebep olan sürücü dikkatsizliği kabul etti, mahkeme ceza kararını 25 Ekim’e erteledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün annesi Çiğdem Aydın, adalete güvendiğini vurguladı ve sürecin zorluklarını paylaştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada sanık ilk olarak suçlamalarla yüzleşti. Sanığa, "dikkatsiz sürüş, KKTC'de geçerli bir ehliyeti olmadan araç kullanma ve karşı yönden gelen araçlara yol vermeyerek kazaya neden olma" suçlamaları yöneltildi. Sanık bu suçlamaları kabul etti.Sevinç’in sağlık durumu hakkında kapsamlı bir raporun ele alınacağı açıklandı.



Savcı Şayan Ergülen, kazanın detaylarını mahkemeye sundu. Olay, 27 Mart 2024’te saat 17:15 civarında Lefkoşa’daki Bedrettin Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Doğukan Yiğit Ünlü (22), MC 594 plakalı aracıyla batı yönünde seyrederken, dikkatsiz bir şekilde karşı yönden gelen araçlara yol vermeden Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi'ne dönmeye çalıştı. Bu sırada doğu yönüne doğru giden Sami Sevinç’in (19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Sevinç ağır yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi konuldu ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ameliyat geçiren Sevinç’in sağlık durumu doktor raporuyla mahkemeye sunuldu.



Savcı ayrıca sanığın trafik siciliyle ilgili raporu da sundu. Ardından sanığın avukatı, müvekkilinin genç ve sabıkasız olduğunu, tek başına yaşadığını ve eğitimini tamamlamaya çalıştığını belirtti. Sanığın, karşı tarafın maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek istediğini ve ileride tüm zararları karşılayacağını dile getirdi.



Yargıç Zehra Yalkut, müştekinin kalıcı bir hasar alıp almadığını sordu. Savcı, doktor raporunda müştekinin kırıklarından dolayı vücuda vidalar takıldığını ve birçok ameliyat geçirdiğini açıkladı. Yargıç, sanığın tüm suçlamaları kabul ettiğini ve bu suçlardan mahkum edildiğini açıkladı. Ceza kararını açıklamak üzere duruşmayı 25 Ekim 2024’e erteledi ve sanığın tutuklu kalmasına karar verdi.



Sami Sevinç’in annesi Çiğdem Aydın, duruşmayı takip edenler arasında yer aldı ve mahkeme çıkışında açıklama yaptı. Olayla ilgili kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Birçok insan, bu talihsiz olayı basından öğrenip dualarını esirgemediler. Tanımadığımız insanlar bile yolda bize sarılıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Toplumumuzun bu tür olaylar karşısında ne kadar hassas olduğunu gördüm. Savcılık ve polis teşkilatına da gösterdikleri özen için müteşekkirim. Ancak sanığın avukatı ya da ailesi bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçmedi, bu konuda savunma avukatı doğruyu söylemedi" ifadelerini kullandı.



Aydın, kaza sonrası oğlunun hayatının tamamen değiştiğini belirterek, "Oğlum, yıllardır polis olma hayaliyle çalışıyordu ama bacağına takılan platin nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyecek. Kayıt olduğu sınavlara giremedi, aylarca yataktan kalkamadı ve tekerlekli sandalyede zor anlar yaşadı. Tüm bunlar onun psikolojik olarak da büyük zorluklar yaşamasına neden oldu. Ancak yargıya ve adalete olan güvenim tam. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" dedi.