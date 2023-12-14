Salut’ta yılbaşı eğlencesi bir başka yaşanacak

Salut Restaurant, yeni yıla özel seçkin menüleri, doyumsuz eğlenceleri ve canlı performansları ile yılbaşı akşamı çok özel bir ziyafet sunacak

Yeni nesil meyhanelerin en gözde mekanı Salut Restaurant, yeni yıla çok özel etkinliklerle giriyor.

2024 yılının doludizgin eğlence ile karşılanacağı ve unutulmaz anların yaşanılacağı Salut, yine farkını ortaya koyacak.

31 Aralık akşamı Salut Restaurant’ta kabin başına geçecek olan Dj İldiz ve Dj Yusuf Coşkuner, şarkılarıyla konukları doyasıya eğlendirecek, oryantal ve perküsyon şovu ise mekandaki coşkuyu zirveye taşıyacak.

Salut, yılbaşı akşamı konuklarına dolu dolu eğlence yanında tadı damaklardan gitmeyecek çok özel bir ziyafet de sunacak.

Konuklar, 13 çeşit meze, 5 çeşit ara sıcak, 5 çeşit ana yemek, meyve ve tatlılar

eşliğinde, Salut Restaurant’ta yılbaşında hoş sohbetin, özel tatların ve eğlencenin en güzelini yaşayacak.

Rakı tutkunları 2019’a Altın Kadeh Meyhaneleri’nin unutulmaz atmosferinde kadeh kaldırarak girerken, iki özel mekanda da birbirinden eğlenceli canlı performanslar geceye renk katacak. Eğlencenin saat 20.00’de başlayacağı gecede, Ömerli Meyhane’de Sabri Oğuzkan ve Orkestrası özel performansı ile eğlenceyi doruklara taşırken, Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’ta ise birbirinden yetenekli 4 müzisyenden oluşan ‘Happy Men Project’in seslendireceği şarkılar ile müzik ziyafeti yaşanacak.

Yeni yıla özel seçkin menüler, doyumsuz eğlence sunan canlı performanslar ile yine bambaşka deneyimler yaşatacak Altın Kadeh Meyhaneleri ‘‘Yılbaşı Özel’’ gecesini kaçırmamak için masa rezervasyonu yaptırılması tavsiye ediliyor. Yeni yılı Ömerli Meyhane’de geçirmek isteyen rakıseverler 0533 863 92 13 numaralı telefondan, Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’ı tercih edecek olan rakıseverler ise 0533 868 88 38 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilecekler.

Altın Kadeh Meyhaneleri’nden ‘‘Yılbaşı Özel’’ davetiyesi kazanma fırsatı

Rakı tutkunlarını yıl boyunca birbirinden özel etkinlikler ile buluşturan Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde gerçekleşen Altın Kadeh Meyhaneleri, yılbaşında da hoş sohbetin, özel tatların ve eğlencenin en güzelini yaşatacak. Altın Kadeh Meyhaneleri, 31 Aralık ‘‘Yılbaşı Özel Gecesi’’ için sosyal medya hesaplarından gerçekleştireceği yarışma ile şanslı kişilere çift kişilik davetiye kazanma fırsatı sunacak. Sosyal medya kullanıcıları Altın Kadeh Adada (altinkadehadada) Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarını takip ederek, sosyal medya hesaplarından duyurulacak olan yarışma detayları doğrultusunda yarışmaya katılma şansı yakalayacak. Yıl boyunca devam edecek olan etkinlik ve kampanyalara dair tüm detaylar “altinkadehadada” sosyal medya hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi aracılığıyla takip edilebilir.