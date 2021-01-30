“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”

Sağlık Bakanı Pilli; "7 günde bu bulaşı tamamen kontrol altına alamayız. En az 21 güne ihtiyacımız var” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgının önünün 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde alınabileceğini belirtti.

Pilli, dün sabah BRT’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, “Bu salgını 7 günde kontrol altına almazsın. Sırf gösteriş olsun diye kapanmak olmaz. En az 21 güne ihtiyaç var. 7 günde vakaların düşmesi, 7-14 günde azaltılması ve 14-21 arasında kontrol altına alınması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra, bulaşan kişiyi en az 7 gün sonra tespit edebiliyoruz” dedi.

Pilli, her gün 3-5 vakanın bile düşmesinin sağlık yükü açısından önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, “Hemşire ve doktor ihtiyacı olduğunun farkındayız. 10 doktor daha başlayacak. Özelde çalışan doktorlar bize yardım edebilecekleri konusunda çağrıda bulundu. Doktor sıkıntısı olursa gerekirse ben ve müdürlerim de çalışacaktır” dedi.

Kapanmaya rağmen etrafta halen “hareket” olduğunu ifade eden Pilli, denetim ve ceza kesme konusunda belediyelere yetki verildiğini söyledi.

Pilli, “Uymayan kişilere ceza kesilecektir. Artık geri dönülmez bir yoldayız” dedi.

Vatandaşlara da evde kalma çağrısı yapan Bakan Pilli, özellikle ev ziyaretlerine gidilmemesini istedi.

