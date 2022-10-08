“Salgını en iyi yöneten ülkeler arasındayız”

YDÜ’de Salgın Hastalıklar Sempozyumu’na katılan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, salgını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den, konunun uzmanlarını bir araya getiren Salgın Hastalıklar Sempozyumu’na katıldı.Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde hazırlanan bu kongrede emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakın geçmişte bir salgınla karşı karşıya kaldığımızı ve zorlu bir mücadele süreci geçirdiğimizi belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomiyi ve öğrenci akışını durma noktasına kadar getirmiş bir salgınla birlikte KKTC’nin sınırlarını kapatması, karantina uygulanması gibi zor bir durumda, ülkenin nasıl idare edileceğinin düşünüldüğü noktalarda, uzmanların da desteğiyle sıkıntılı sürecin geride kaldığını dile getirerek KKTC’nin, salgını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı.Dünya Sağlık Örgütü ile dünyanın çeşitli kurum ve kuruluşlarına, KKTC isminin bu şeklide duyurulduğunu ifade eden Tatar, bunun başında sağlık çalışanları, doktorlar ve hassasiyet gösteren halkın olduğunu söyledi.Her zaman ve her konuda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin iş birliği içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar yapılan çalışmaların, ülkelerimiz için faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.“Büyük bir potansiyelimiz vardır. Dünyanın her yerinden farklı kuruluşlardan gelen ziyaretçiler vardır. Bilimi ve ilimi en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Fakültelerin çok genç bireyleri olarak sizin bu çalışmaların içerisinde yer almanız, ülkemizin geleceği için çok değerlidir. Zamanı, iletişim olanaklarını iyi değerlendirmek gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar emeği geçenlere, çalışmalarında başarılar diledi.