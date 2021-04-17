Salgında başarılı ülkelerin ortak özellikleri neler?

Uzun yıllar Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde “Klinik Şefi” olarak görev yapan Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, salgında başarılı ülkelerin ortak özelliklerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.



Dr. Gülgün Vaiz’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Covid 19 salgın vaka artışında Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü ülke.

Salgında başarılı ülkeler arasında Yeni Zelanda, Vietnam, İsrail ve İngiltere var.

4 ülkenin de ortak özellikleri

1.Belli bir süre kapanma

2 Toplumun %50 ‘den fazlasının aşılanmış olması

3.Tüm kapanma döneminde devletin halka gerekli ekonomik ve sosyal yardımı sağlaması

4 .Dolayısıyla halkın getirilen kurallara uyması

Dünya Sağlık Örgütü



