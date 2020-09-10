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"Salgına karşı panik yapmadan kurallara uyarak başarı ile çıkacağız"

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Ekonomik Örgütler Platformu, bu süreçteki en önemli görevin her bir bireyin hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasına bağlı olduğunu belirterek, “Bu zorlu mücadeleden hep birlikte kurallara uyarak, başarı ile çıkacağımıza inancımız tamdır” dedi

"Salgına karşı panik yapmadan kurallara uyarak başarı ile çıkacağız"

Ekonomik Örgütler Platformu, halkı ve tüm yetkilileri, salgına ilişkin değerlendirmelerini soğukkanlılıkla yapmaya ve gerekli kararları bilimsel verileri değerlendirerek almaya çağırdı.

Platform, bu süreçteki en önemli görevin her bir bireyin hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasına bağlı olduğunu belirterek, “Bu zorlu mücadeleden hep birlikte kurallara uyarak, başarı ile çıkacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu yazılı açıklamasında, Covid-19 salgınının, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi  KKTC’de de yeniden tırmanışa geçtiğine, bu artışa karşı gerekli önlemlerin alınmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Salgını önlemenin temel üç kuralının; hijyen, maske ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu ifade eden platform, açıklamasında şunları kaydetti:

“Covid-19 yalnızca devletin mücadele edeceği bir salgın değil bu ülkede yaşayan herkesin bireysel olarak mücadele edeceği bir konudur. Bu salgın da herkesin kurallara uyması ile başarıya ulaşacaktır.

Sosyal medyada yer alan haberlerin bilgi kirliliğine takılmadan, öncelikli bilgi kaynağımız resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarına itibar etmek  ve tedbirlerine uymak olacaktır.

Unutulmamalıdır ki panik sadece hataya neden olur. Panik olmadan kurallara uymalı, tedbir asla elden bırakılmamalıdır.

İş yerlerinin daha sık denetlenmesi ve iş yerleri sahiplerinin de işçilerin kurallara tamamen uymasını sağlaması, görevlilerin gündelik yaşamı daha çok denetlemeye tabi tutması, gerekli görülürse maske takmayan şahıslara önce uyarı daha sonra caydırıcı ceza verilmesi salgını önleme konusunda etkili bir yaklaşım olacaktır.”

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