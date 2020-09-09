Salgına karşı ek tedbirler

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün saat 10.30 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu’nun toplantısı, saat 14.30 sıralarında tamamlandı.

Okul öncesi, 1 ve 2. Sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek, 3'üncü sınıf ve üzeri şimdilik 1 Ekim'e kadar kapalı. Dershane, Kreş ve Etüt Merkezleri açık kalacak.

Parklar ve oyun alanları 1 Ekim'e kadar kapalı

Düğünler 1 Ekim’e kadar yasaklandı.

Club ve Casinolar 1 Ekim’e kadar kapanacak.

Barlar açık, mesafe kuralı uygulanacak

Yurt dışından her gelene 7 gün karantina uygulaması devam edecek. Herkes kendi karantina ücretini ödeyecek. Yurt dışına sevkle gönderilen hastalar geri döndüğünde ücreti maliye karşılayacak.

Yüksek Öğretimde öğrencilerin gelişleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda planlı geliş sağlanacak.

Online eğitime destek amaçlı bilgisayar ve tablet satışlarında gümrük, stopaj ve KDV sıfırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tüm kitle toplantıları ve mitingler 1 Ekim’e kadar yasak

Spor Müsabakaları seyircisiz olacak

Polis artık Covid denetimi yapacak, bir ekip oluşturuldu.

Özel sektörde kronik rahatsızlığı olan risk grubundakiler isterse işe gitmeyecek, Çalışma Bakanlığı tarafından belli oranda ödenmeleri sağlanacak

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Covit 19 salgınıyla ilgili bir takım ek tedbirlerin alındığını söyledi.Özersay, yurt dışından geleceklerin ilk testini yurt dışında yaptıktan sonra ülkede 7 gün kısa süreli karantinada bulundurulacaklarını söyledi.Karantina dönemi içinde ve sonunda kişilere test yapılacağını ve virüs taşıyıp taşımadıklarının belli olacağını ve bu kişilerin ülke içine virüs taşıma olasılığının ortadan kalkacağını belirten Özersay, son günlerde virüs taşıyanların sayısındaki artış ve yerel bulaşın artması sonucu oluşan yeni durum sonrasında bu kararın alındığını kaydetti.Özersay, özellikle kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence yerleri; yani club, diskotek ve casinoların 1 Ekim’e kadar kapatılması, barlarla ilgili olarak ise masa ve bistro şeklindeki unsurlar çerçevesinde bir oturma düzeni içinde barların açık kalması ama ayakta alabilecekleri müşteri sayısında da daha önce belirtilen ana kriterler çerçevesinde kısıtlama konulması, daha da katı kurallara tabi olmasına karar verildiğini aktardı.Eğitimle ilgili alınan kararları da açıklayan Kudret Özersay, ülkede dün itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi, ilkokul 1 v 2. sınıfların eğitime sıkı bir tedbir ve denetimle devam etmesine karar verildiğini söyledi.Öte yandan, bunun dışında kalan ister özel okul, ister devlet okullarında olsun eğitimin 1 Ekim tarihine kadar başlamamasına karar verildiğini ifade eden Özersay, o güne kadar alınacak başka ilave tedbirlerle 1 Ekim tarihi geldiğinde eğitime yeniden başlanması düşüncesinde olduklarını aktardı.Eğitimin yapılmaması değil, sadece 1 Ekime kadar bazı düzeylerde eğitime ara verilmesi yönünde bir karar aldıklarına dikkat çeken Özersay, 1 Ekim’den itibaren eğitime başlanması için bazı ilave tedbirlerin de bugünkü toplantıda ele alındığını kaydetti.Dershane, etüt ve kreşlerin açık kalmaya devam edeceğine dikkat çeken Özersay, üniversiteler konusunda ise daha önce alınan yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim kararını hatırlattı, bugün özellikle üniversite öğrencilerinin ülkeye kademeli şekilde gelişini düzenlemek, planlamak ve kolaylaştırmak için Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma ile Sağlık Bakanlıklarının ayrıca toplantı yapmasına karar verildiğini söyledi.Özersay, bu öğrenciler için yerine göre özel uçak veya gemi seferiyle, kolaylaştırılmış ancak planlanmış şekilde adaya gelmesinin düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.Özellikle 1 Ekime kadar online eğitimin devamını kolaylaştırma adına da bir takım düzenlemeler yapıldığına işaret eden Kudret Özersay, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda yaşanan sıkıntıları bir nebze giderebilmek adına Maliye Bakanlığı’nın da önerisiyle bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV’yi, gerekse gümrük ve stopajı sıfırlama yönünde bir karar üretildiğini belirtti.Öte yandan devam eden cumhurbaşkanlığı seçim süreci konusunda da Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini, bu çerçevede bütün seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesine karar verildiğini ifade eden Özersay, spor müsabakaları ile ilgili olarak da müsabakaların 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılmasına karar verildiğini kaydetti.Özersay, çocuk oyun alanlarının, topluca bulunulması söz konusu olan park alanlarının da 1 Ekim’e kadar kapanması kararı alındığını, ancak bireysel spor çalışmalarının yapılabileceğini söyledi.Kamu sağlığı açısından, bugünden itibaren 1 Ekim tarihine kadar düğünlerin ertelenmesine karar verildiğine de dikkat çeken Kudret Özersay, 1 Ekim ertesinde yapılacak düğünler için de özel bazı ek tedbirler alınacağını belirtti.Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının bir bölümünün Polis Genel Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Özersay, Polis Genel Müdürü ile yapılan değerlendirme sonucunda, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde “polis covid tedbirlerini denetleme birimi” oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.Çalışmaların polisin başkanlığında ama esasen İlçe emniyet kurulu üyelerinden alınacak takviye destekle, polisin çeşitli alanlarda denetim yapmasına ve hükümete bildirmesine, raporlamasına özellikle caydırıcı olacak şekilde kuralların denetlenmesini görünür şekilde hayata geçirme yönünde bir karar alındığını belirtti.Özersay, dün öğleden sonra itibarıyla Polis Genel Müdürlüğü’nün, her ilçedeki ilçe emniyet kurulları ile özel bir toplantı yapacağını ve bu akşamdan itibaren de çeşitli denetimler yapılmaya başlanacağını aktardı.Bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bazı işletmelerin açılma, kural ve kriterlerini belirlediğini anımsatan Özersay, oluşturulacak yeni birimin de bu denetimleri gerçekleştireceğini söyledi.Mecliste ilgili komitede bununla ilgili bir yasa değişiklik çalışması yapıldığını, ancak yasa değişikliği yapılmadan da polisin gerek Bakanlar Kurulu kararları, gerekse Sağlık Bakanlığı altındaki sağlık kurulu kararlarına uyulmaması durumunda yasal kovuşturma başlatabileceğini söyledi.Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, yurt dışından gelip kısa süreli karantinaya girecek olan herkesin, vatandaş olsun veya olmasın karantina ücretini kendinin ödeyeceğini vurgulayarak, bunun bir istisnası olacağını, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini ödemeyeceğini kaydetti.Sağlık ve benzeri nedenlerle sevk ile yurt dışına gönderilen vatandaşların geri geleceklerinde karantina ücreti ödemeyeceğine, bunun ücretinin Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğine işaret eden Özersay, kısa bir süre önce kamuda kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan çalışanlara ilişkin yapılan düzenlemeleri de anımsattı.Özersay, benzeri bir düzenlemenin özel sektör çalışanları için de yapılması yönünde bugünkü Bakanlar Kurulu’nda bir karar ürettiklerine işaret ederek, risk grubunda olan özel sektör çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurulu’ndan alacağı raporla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan belirli bir maaş desteği almasının mümkün kılınacağını açıkladı.Alınan kararların bu sabahtan itibaren yürürlüğe gireceğini vurgulayan Kudret Özersay, yaşanan süreç içinde ihtiyaçların sürekli değiştiğini, şu an için salgının kontrol altında olduğunu, kontrol dışına çıkmaması için değişen ihtiyaçlar ve değişen şartlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde alınan tedbirlerin daha da ağırlaştırılabileceğini veya ilave tedbirlerin alınabileceğini söyledi.Özersay, salgının, KKTC’de kontrol altında götürülebildiğini, hükümetin zaman zaman görüş ayrılıkları bulunsa da, salgının kontrol dışı olmaması için hükümet olarak gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önceki gün hükümete alınması gereken yasaklar konusunda öneriler sunmuştu.Ancak bu önerilerin birçoğu dünkü Bakanlar Kurulu tarafından alınmadı.Dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından dün alınan kararlardan hangileri Bakanlar Kurulu'nca uygulanmaya konulmadı:1- Güzellik merkezleri kapatılmadı2- Masaj salonları kapatılmadı3- Etüd- Kreş, anaokul, 1 ve 2'nci sınıflar açık bırakıldı4- Düğünler iptal ama, doğum günü, cenaze, mevlit gibi konularda detay verilmedi5- 4 bin sporcunun faaliyet gösterdiği futbol müsabakalarına erteleme getirilmedi, antrenman ve maçlar "seyircisiz" devam edecek6- Gece kulüplerinin kapatılıp kapatılmaması ile ilgili net bir ifade yok7- Meyhaneler kapatılmadı8- Spor salonları kapatılmadı.