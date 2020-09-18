Salgın yasaklarına oybirliği

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi, Meclis'te oybirliğiyle geçti. Salgına karşı yasaklara uymayan işletmeler beş güne kadar kısmen veya tamamen faaliyetten men edilecek. Kişilere asgari ücretin altı katına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek



"Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliğiyle geçti.

Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerdeki yasaklara Bakanlığın ihtarına rağmen uymayan tesis ve işletmeler Bakanlık tarafından beş güne kadar kısmen veya tamamen faaliyetten men edilecek

Kişilere asgari ücretin altı katına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek.

Yasa önerisinin oylanmasından önce söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, salgında mart ayında başlanan noktaya geri dönüldüğünü, kontrolün kaçırılması halinde gidilecek noktanın belli olduğunu, kapanmanın gündeme geleceğini söyledi. Özyiğit, “Can kayıpları da yaşanırsa kapanmaktan başka çaremiz olamayacak” dedi.

Yasanın bütününe onay vereceklerini ancak belediyelerle ilgili maddeye onay vermeyeceklerini söyleyen Özyiğit, bakanlıkla beraber belediyelerin de denetleme yetkisi olmasına yönelik maddenin düzenlenmesi taleplerinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, yasanın denetim ve caydırıcılık noktasında önemli olduğunu ancak vatandaşların da göreceği açığı bildirebileceği bir telefon numarasına ihtiyaç duyulduğunu, bunun yasada belirtilmediğini söyledi. Son dönemde yapılan 500 kişilik istihdamın, sağlığa yönelik kullanılması çağrısında bulunan Ataoğlu, vatandaşların cezaların yüksek olduğu ve ödeyemeyecekleri şikayetinde bulunduklarını dile getirdi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, topluma ceza kesmek değil, tedbirlerin uygulanmasını sağlama amacı güttüklerini belirtti.Rogers, yasanın uygulanabilir bir yasa olduğunu, ihtiyaç olması halinde düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti. Rogers, HP’nın yasaya olumlu oy vereceğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, yasayı önemsediklerini, işlevsel hale gelebilmesi için komite aşamasında katkı koyduklarını belirtti.Yasanın kısa sürede yürürlüğe gireceğini söyleyen Özdenefe, ancak hükümetin rehavete kapılma lüksü olmadığını, yapması gerekenleri süratle tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Belediyeler Yasası’nda belediye yetki ve sorumluluklarının baki olduğunu kaydeden Özdenefe, cezaların uygulanması ile ilgili belediyeye yetki verilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Özdenefe, CTP’nin yasaya olumlu oy vereceğini ifade etti.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise toplumun kuralara uymayı sevmediğini dile getirdi. Canaltay, cezaların caydırıcı olması amacıyla rakamların yüksek olduğunu söyledi. UBP’nin olumlu oy vereceğini söyleyen Canaltay, halka da kurallara uymaları çağrısında bulundu.

