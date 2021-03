Saldırı temizlendi, failler bulunmadı

Rum hükümeti, Limasol’da saldırıya uğrayan camiyi temizlettirdi, ancak failler henüz bulunmadı



Rum hükümeti Limasol’daki camiye yapılan saldırının üzerinden 24 saat geçmeden camiyi temizlettirdi.

Caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar temizlendi. Ancak saldırıyı yapanlar henüz yakalanmadı.

Limsol’a bağlı “Episkopi” (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan camiye yönelik saldırı konusunda Rum partiler açıklama yaptı.

AKEL yaptığı açıklamada, Limasol’a bağlı “Episkopi”(Piskobu-Yalova) köyündeki camiye yönelik vandallığın, ülkeyi utandıran tartışmasız bir şekilde kınanması gereken bir eylemi teşkil ettiğini ifade etti.

AKEL, dini ibadet yerlerine yönelik bu tür vandallıkların, failler kararlı bir şekilde durdurulmaksızın yakın geçmişte de yaşandığını belirtti.

DİKO, Limasol bölgesindeki cami gibi dini yerlere yönelik kötü niyetli faaliyetlerin kınanması gereken ve kabul edilmesi mümkün olmayan hareketler olduğunu ifade etti. DİKO, bu tür hareketlerin, herkesin insan haklarına saygı duyan helen kültürünün geliştirdiklerine ters olduğunu, buna eş zamanlı olarak, başkalarına hakaret etmeden ileri sürdükleri “Türk işgaline” karşı direnişin ifade edilmesine yönelik başka yolların bulunduğunu belirtti.

EDEK açıklamasında olayı kınayarak, gerek dini gerekse etnik farklılığa saygı göstermenin temel kültürleri olduğunu savundu.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ile Vatandaşlar İttifakı açıklamalarında, “Episkopi” bölgesindeki camiye saldırıyı kınarken faillerin bir an önce bulunması ve cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundular.

Öte yandan “Episkopi” Muhtarı Lefkios Prodromu, gazeteye yaptığı açıklamada, cami duvarlarına sloganlar yazılması olayını kabul edilemez ve kınanması gereken bir olay olarak nitelendirdi.

Prodromu açıklamasında “Türkleri ve İngilizleri bize yorum yapmaları için besliyoruz, tek kazandığımız şey kaybetmektir” şeklinde ifade kullandı.

Aynı sahnenin, 28 Ekim ve yıl sonunda da yaşandığını söyleyen Prodromu, her milli yıl dönümde aynı şeyleri yaşadıklarını söyledi.

Prodromu, EOKA’nın kuruluş yıldönümü olan 1 Nisan ışığında polisin, köyde devriye gezmesini istedi.

Bu kabul edilemez faaliyetleri yapanların bilindiğini söyleyen Prodromu, köydeki polis karakoluna ek personel alınması gerektiğini de belirtti.

Prodromu açıklamasında ayırca cami duvarına yazılan yazıların, Rum Eski Eserler Dairesi tarafından kullanılan özel ilaçlarla ortadan kaldırıldığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi Prodromu’nun açıklamalarını “Minareye Her Yıl Küfür” başlığı altında yansıttı.