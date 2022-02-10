“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”

Devletin zirvesi, Falyalı suikastıyla ilgili internet üzerinden toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü, GKK ve Kolordu Komutanı ile yaptığı görüşmelerde “saldırganların deniz yolu ile adadan kaçmış olamayacağını” öğrendiğini anlattı





Devletin zirvesi Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında dün saat 11.30’da yapılan görüşme, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgi alınan çevrim içi görüşmede, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu.

Tatar, olayın KKTC’de üzüntüye yol açtığını kaydederek tahkikatın büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne söyledi.

Tatar, güvenlik güçlerinin, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına devletin kolluk güçlerinin sorumluluk bilinciyle görev başında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka itidal çağrısında bulunarak devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Kıbrıs Postası web TV’de katıldığı programda, önceki akşamki cinayetle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tatar, “Bu cinayet hepimizi derinden sarstı, yaraladı. Olayın Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum…” dedi.

Tatar, güvenlik teşkilatının bu konunun en iyi şekilde araştırılması için çalıştığını vurgulayarak, “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır” şeklinde konuştu.

Önceki akşam saatlerinden itibaren hem Güvenlik Kuvvetleri, hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanları hem de Polis Genel Müdürü ile telefonda görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü ile temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Halil Falyalı’nın ülkeye ciddi yatırımlar yapan, iyiliksever bir iş insanı olduğunu söyleyen, Falyalı’ya ve şoförü Demirtaş’a rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, “Olayın infial yarattığını, Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum. Sosyal medyada, çeşitli farklı yayın organlarında birtakım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatlarımızın yapacağı araştırma ve çalışmaların netice vereceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Kolordu Komutanı ile zoom üzerinden yaptığı görüşmelerde “saldırganların deniz yolu ile adadan kaçmış olamayacağını” öğrendiğini anlattı.

Tatar, “Hem hava şartları müsait değil, hem de Türkiye Sahil Güvenliği ile temasa geçildi, bu yönde bir bilgiye ulaşılmadı. Şimdi bir tutuklu var, olayda kullanılan arabayı kiralayan kişi olduğu bana iletildi. Olayın üzerine gidilecek ve devlet tüm güçleri ile konuyu ele alacak” diye konuştu.



