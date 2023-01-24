“Şaka gibi karar”

Sunev Plastik Direktörü Suat Anıl, Bakanlar Kurulu’nun plastik poşet kullanımına 6 içerisinde tamamen son verileceği kararını “şaka” olarak nitelendirdi ve devletin 2019’da “işini geliştir” diye verdiği kredi bir yana 2023 yılında tüm işini elinden almak için karar çıkardığını kaydetti

2019 yılında Kalkınma Bankası’ndan işini geliştirmesi için kredi verilen Sunev Plastik Direktörü Suat Anıl, Bakanlar Kurulu’nun plastik poşet kullanımına 6 içerisinde tamamen son verileceği kararını “şaka” olarak nitelendirdi.

Haber Kıbrıs Web TV’de Selda İçer’in sunduğu programa katılan Sunev Plastik Direktörü Suat Anıl, devletin 2019’da “işini geliştir” diye verdiği kredi bir yana 2023 yılında tüm işini elinden almak için karar çıkardığını kaydetti.

Anıl, plastik poşet kullanımının yasaklanmasına karşı olmadıklarını ancak, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sektörlerin hazırlıklarını yapması adına en az 3-5 yıllık bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Suat Anıl, dünyada 50 mikron üstü poşetlerin yasak olmadığını da söyleyerek, yasaklanan poşetlerin alternatifinin ne olacağını da sordu.

Sektörde yatırım için hükümetin kendisine 2019 yılında Kalkınma Bankası’ndan kredi verilmesini de bir ironi olarak anlatan Anıl, “Toptan yasaklayıcı bir yaklaşım kabul edilemez. Tek kullanımlık plastik poşetlerin 15-50 mikron arası olanların yasaklanması doğru bir yaklaşımdır. Ancak birden fazla kullanımı olan 50 mikron üstü poşetlerin kullanılması dünyada yasaklanmamıştır” dedi.

Anıl, çevre konusunda herkesin hassas olduğunu ancak Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sadece plastik poşet kullanılmasını yasaklamasıyla ülkedeki çevre kirliliği sorununun çözülemeyeceğine vurgu yaparak, bugün ülkede 2018 yılında poşetlerin parayla satılmaya başlaması sonrası ilgili bakanlığın denetim yapamayarak bu paraları toplayamadığını anımsattı.

Suat Anıl, ülkede halen bir katı atık tesisi kurulamadığını da anımsatarak, plastik poşetlerin 1 Haziran 2023 tarihinde kullanılmasının yasaklanmasıyla yerine ne konulacağının da açıklanmasını istedi.

Plastik üreten yerli 9 firmaya fabrikalarını dönüştürmeleri için zaman verilmeden 300’e yakın çalışan mağdur edilip plastik poşet yerine konacak ürünün yurt dışından ithal mi edileceği konusunda da hükümete soru yönelten Anıl tüm paydaşlar bir araya gelip orta yolun bulunmaya çalışılmaması durumunda yasal haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.