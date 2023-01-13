Şair, yazar Dilek Orhan da isyan etti



Şair, yazar Dilek Orhan, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Orhan, “Sizler kimsiniz de bizi yargılıyorsunuz? İnancımızı ölçecek hassas ilahi tartı mı taşıyorsunuz?” diyerek isyanını dile getirdi.

Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:

“Hey Sizler!

Hey sizler! Kuran- ı Kerim'i gerçekten okudunuz mu?

Allah'a şirk koşmak ve kul hakkı yemek dışında asla affedilmeyecek bir günah gördünüz mü?

Sizler kimsiniz de bizi yargılıyorsunuz?

İnancımızı ölçecek hassas ilahi tartı mı taşıyorsunuz?

Tanrıcılık mı oynuyorsunuz?

Dini, sapıkların cinsel hayatına düzenleme getiren uygulama mı sanıyorsunuz?

Cennetin kotasını doldurdunuz da, cehenneme rezervasyon mu alıyorsunuz?

Yaradan ile kul arasındaki ilahi seremoni, göze soka soka yapılınca sevabı daha mı büyük oluyor?

Kız mı erkek mi fark etmeden el kadar bebelere, cinsel obje olarak nasıl bakabiliyorsunuz?

Çaydan, ketçaptan nasıl nasıl şehvet duyabiliyorsunuz?

Dini maskara ettiğinizi, "din bu ise ben dindar" değilim" diyenlerin müsebbibi olduğunuzu fark edebiliyor musunuz?

Sizde şehvet duygusu uyandıranları, garabet açıklamalılarınızı duydukça bizde uyanan duygunun nefret olduğunu anlayabiliyor musunuz?

Dilek Orhan

"Siz" "biz" diyerek ayrımcılık yapan ben değilim. Büyüdüğüm evde adalet esastı. Kimse kimsenin hakkını yemezdi. Saygı Ve sevgi esastı. Nurlarda uyusun, ilahiyat alimi, hukukçu Fahri dayım, "Yaradanın bağışlayıcılığı okyanus, kulların günahı güvercinin ağzındaki yaprak. Yeterki kul hakkı yemeyin, Allah'a şirk koşmayın" derdi. O yüzden, ben ve benim gibilere yani bizlere Allah sabır versin. Gerçekten YETTİ ARTIK!”





