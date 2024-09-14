banner913
banner932
Süper Kupa yine MTG’nin
Süper Kupa yine MTG’nin
22 0
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
18 0
 
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
28 0
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
45 0
Okullarda güvenlik endişesi
Okullarda güvenlik endişesi
22 0
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
23 0
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
30 0
banner1032

Şair İbrahim Altay’ın “Gitme Biçimleri-Ways of Leaving” kitabı yayımlandı

banner1020

Yaşamını İngiltere’de sürdüren Şair ve Çevirmen İbrahim Altay’ın ilk şiir kitabı “Gitme Biçimleri- Ways Of Leaving” Işık Kitabevi yayınlarından çıktı.

banner1045
Şair İbrahim Altay’ın “Gitme Biçimleri-Ways of Leaving” kitabı yayımlandı
banner971
Türkçe ve İngilizce olarak, iki dilli yayımlanan kitabın grafik tasarımını Ömer Tatlısu, editörlüğünü ise Fatoş Avcısoyu Ruso üstlendi.
Ana teması “ölüm” olan kitapta, varoluş, yalnızlık, incinmişlik, özlem temaları da dikkat çekiyor.
Kitap tüm kitapçılarda satışa sunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.