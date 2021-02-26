Şaibeli atama tepkisi

Kalkınma Bankası Başkanlığı’na Hasan Tosunoğlu’nun atanması, bazı kesimler tarafından “şaibeli atama’ olarak nitelendirildi. HP Genel Sekreteri Manavoğlu, “Soruşturması olan kişilerin önemli görevlere atanması yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi



Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hasan Tosunoğlu’nun atanması, bazı kesimler tarafından “şaibeli atama” olarak nitelendirildi.

Yaklaşık iki yıl önce Hasan Tosunoğlu’nun, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yakınlığını kullanarak, Ercan Devlet Havalimanı işletmesini yapan Taş-Yapı Direktörü Emrullah Turanlı’dan Maliye Bakanlığı’nda iş takibi yapmak üzere avans olarak 250 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti

Hasan Tosunoğlu, aynı dönem Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış; Merkez Bankası’nın, bankanın usulsüz ve batık krediler verdiği ve aşırı personel istihdamı ile bankayı batırma tehlikesine soktuğu yönündeki raporu ve kamuoyu tepkileri nedeniyle de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin önemli görevlere ‘şaibeli’ isimleri atadığını öne sürerek, “Önceden birçok konuda soruşturması, şaibesi olan kişilerin yeniden önemli görevlere atanması bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin izlediği politikanın ve yaptığı kabine değişiminin şekli ile zamanlamasının vatandaşa güven vermediğini savunan Manavoğlu, izlenen bu yolun topluma, ülkedeki idari ve siyasi yapıya büyük zarar verdiğini ifade etti.

Yapılan atamalarla ilgili de konuşan Manavoğlu, “Hükümet kurulduğundan itibaren atamalarla ilgili birçok söylenti çıktı. Yapılan atamalarda liyakat kriteri aramalarını geçtik ama önceden birçok konuda soruşturması, şaibesi olan kişilerin yeniden önemli görevlere atanması bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

Denetleme konusunun ülkenin en büyük eksiklerinden biri olduğunu söyleyen Manavoğlu, pandemi sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişiklikle denetleme konusunda belediyelere de yetki verildiğini aktararak, “Bu organizasyon çok daha önceden yapılmalıydı” dedi.

Manavoğlu, “Başbakan 65 günlük hükümet olduklarını ve kendilerinden çok şey beklendiğini söyledi. Bu ülkede yaşayan ve sorunları bilen bir kişi. Bir önceki hükümette de yer alan bir partinin genel sekreteriydi. Bu ülkedeki sorunları biliyordu. Koltuğa oturma sevdasıyla derme çatma bir hükümet kuruldu. Sıkıntı sadece Başbakan’da değil. Başbakan Yardımcısı ve diğer bakanlar şeklinde sıkıntı devam ediyor. Erhan Arıklı hükümete girdi ama hala daha kendini muhalefette zannediyor. Şu an yaptığı konuşmalar eskiden yaptığı muhalefet konuşmalarıyla da örtüşmüyor. Hükümette bir söylem birliği yapacaklarına herkes çıkıyor ve kendine göre demeç veriyor. Halkta bir güven bunalımı oluyor. Yaratılan hava halkı kaosa sürüklüyor” şeklinde konuştu.

