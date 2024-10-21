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"Sahtekarlığın en çok konuşulduğu toplum olduk"

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Ekonomist Derviş Kemal Deniz: "Devleti yönetenler veya devleti yönetenler adına atıp tutanlar yozlaşmaya başlarsa toplum da bunu örnek aldığı kanaat önderlerine göre hareket eder"

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"Sahtekarlığın en çok konuşulduğu toplum olduk"
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Ekonomist Derviş Kemal Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk toplumundaki bozulmaya dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz şöyle dedi:

"Ülkenin boyutu ne kadar küçükse yapılanların boyutu tam tersine daha çok duyulur.

Eğer küçük bir toplumda bozulma başlamışsa ve toplumun önemli bir bölümü bu bozulmayı normal olarak görüyorsa ülkede bozulmaya dayalı bir düzen oluşmuş demektir.

Devleti yönetenler veya devleti yönetenler adına atıp tutanlar yozlaşmaya başlarsa toplum da bunu örnek aldığı kanaat önderlerine göre hareket eder.

Kıbrıslı Türkler Türk ırkı içinde dürüstlük açısından en önde gelen bir toplum idi. Yıllarca da her koşulda bu özelliğini sürdürmüştür.

Ancak şimdi sahtekarlık olayları en çok konuşulan bir toplum.

Gururlanalım mı ?"

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