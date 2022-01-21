Sahte PCR testiyle yakalandı

Arkadaşına ait negatif sonuçlu PCR testi evrağına kendi adını yazarak Türkiye’ye gitmeye çalışan Kamerunlu UKÜ öğrencisi havaalanında yakayı ele verdi

Havalimanı’nda önceki gün KKTC’den çıkış yapacak 26 yaşındaki Kamerunlu UKÜ öğrencisi Mbeh Noange Romeo’nun, başka bir şahsa ait negatif sonuçlu PCR testini gösteren evrağın üzerine kendi adını yazmak suretiyle sahteledikten sonra, söz konusu sahte evrağı görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 09.00'da Havalimanı'nda Lefkoşa'da sakin Mbeh Noange Romeo’nun Havalimanı'ndan Türkiye'ye İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile arkadaşı olan Mikheil Tambe Oben'e ait PCR testini, dijital ortamda kendisine ait cep telefonunda isim kısmını değiştirip kendi ismini yazmak suretiyle sahteleyip, yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz etmek suretiyle tedavüle sürerek, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, sanığın tasarrufunda bulunan sahte PCR testinin yer aldığı I Phone 12 marka cep telefonunun emare zapt edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma neticesinde sanığın 2019 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

