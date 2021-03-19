Sahte diploma ile mezuniyet iddiası

KTÖS, Net-Kent Üniversitesi’nin izinsiz açtığı bölümlerden sahte diploma ile öğrenci mezun ettiğini belirterek çağrı yaptı: “Amcaoğlu bu üniversitenin açma ön iznini derhal iptal etmeli. Polis de sorumluları yargı önüne çıkarmalı”



KTÖS, ülkede yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, sahteciliğin, kaçakçılığın olağan işlerden görüldüğünü iddia ederek “ahlaksızlık erdem, dürüstlük ise enayilik sayılmaktadır” dedi.

Sendika’dan Genel Sekreter Şener Elcil imzasıyla yayımlanan açıklamada, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, sahtecilik olaylarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği ileri sürüldü.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, sahteciliğin, kaçakçılığın olağan işlerden görüldüğü adamızın kuzeyinde “ahlaksızlık erdem, dürüstlük ise enayilik” sayılmaktadır.

Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, sahtecilik olayları günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. AKP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Sn. Ersin Tatar, hakkındaki iddiaları hala daha cevaplamadığı gibi eski başbakanlardan Sn. Hüseyin Özgürgün ile ilgili dosyalar ise savcılıkta bekletilmektedir. KIB-TEK’teki yolsuzlukların üzerine gittiği ile ilgili yaygara koparan Sn. Erhan Arıklı ise Lefke Üniversitesi’ne sahtecilik suçu işlemiş birini atama girişiminde bulunabilme cesaretini gösterebilmektedir.

Bu olayların milliyetçi söylem yapanlarca ortaya konması, bilimsel olarak incelenmesi gereken bir konudur.

Basınımıza en son yansıyan olay ise Net-Kent Üniversitesi’nin YÖDAK ve YÖK’ten izin almadan açtığı bölümlerden sahte diploma ile öğrenci mezun etmesidir. Bu olayda en ilginç yön ise bu üniversite mütevelli heyetinde, şimdiki Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, kendini eski KKTC büyükelçisi olarak tanıtan Çavlan Suerdem, AKP’li eski Bakan Hilmi Güler, Savunma Sanayi’nin en önemli isimlerinden eski aydınlıkçı Ethem Sancak gibi kişiler bulunmaktadır.

Başbakan Sn. Ersan Saner’in son Ankara ziyaretinde önüne konulan NET-KENT Üniversitesi’nin sahte diplomaları konusu YÖDAK yönetimi tarafından Ekim 2019 tarihinde polise şikayet edilmesine rağmen, ne dönemin Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, ne de polis kılını kıpırdatmamıştır. Bu açık bir suç olmasına ve yasada hapislik öngörülmesine rağmen, polis dosyaları yargıya intikal ettirmediği gibi, Eğitim Bakanlığı da açma ön iznini iptal etmemiştir.

Görüleceği üzere milliyetçi söylem yapmak suç işlemeye bir kalkan olabilmektedir. Bugün Dışişleri Bakanı koltuğunda oturan Sn. Tahsin Ertuğruloğlu sahte diplomalar konusunda toplumu aydınlatmak zorundadır.

“Ben görevden ayrıldım” demekle kendinin mütevelli heyetinde olduğu dönemde yapılan bu sahtecilikten aklanamaz.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu bu üniversitenin açma ön iznini derhal iptal etmeli ve sorumlular hakkında şikayette bulunmalıdır. Polis, YÖDAK’ın yaptığı şikayeti örtbas etmekten vazgeçerek, görevini yaparak, sorumluları yargı önüne çıkarmalıdır. Milliyetçi söylem yapmak, AKP’li olmak, yasalar önünde kişileri ayrıcalıklı yapmaz.”