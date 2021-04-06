Sahte bilançolar merak konusu oldu

Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden ve iddialara göre kanıtlarıyla polis şikayetleri de yapılan sahte bilançoların hangi bankaya ait olduğu merak konusu oldu.





Meclis'te Mart ayında Kudret Özersay'ın hükümete yönelttiği sorulara başbakan Ersan Saner cevap vermiş ve kimseye iltimas geçilmeyeceğini vurgulamıştı.



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve bazı diğer vatandaşlar tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında toplanılan belgelerle birlikte mali polise şikayetler yapılmış ve kanıtlar sunulmuştu.



Konu ile ilgili bilgi aldığımız kişiler kanıtların çok sağlam olduğu ve işlenen suçların yasalar nezdinde 7 yıla kadar hapislik öngörülen suçlar olduğu bilgisini verdi.



Hatırlanacağı gibi Kıbrıs Kredi Bankası olayında banka sahibi Salih Boyacı da 2005 yılında sahte bilanço yayınlama suçundan 6 yıl hapis cezası almıştı.



Polis araştırmasının tamamlanıp savcılığa iletildiği ve yaklaşık 6 aydır savcılıkta bekletildiği aktarıldı.



Savcılığın dosyayı neden beklettiği konusunda bilgi alınamadı.



KKTC Merkez Bankası'nın konu ile ilgili açıklama yapması hbekleniyor.



Özersay konu ile ilgili Meclis'te şu uyarıyı yapmıştı:



“Bütçe görüşmelerinde Merkez Bankası’nın hazırladığı raporda bazı yerel bankaların sahte bilanço ve bazı evraklarda tahribat yaptıklarını bir takım bankacılık yasalarının ihlal edildiğini ve bunlar takip edilmezse finans sisteminin sarsılabileceği uyarısında bulunmuştum. Sizler de bu konuların takip edileceğini söylemiştiniz. Sayın Başbakan bu konuda Merkez Bankası’nın ilgili banka ve ya bankalara tarih de vererek son bir uyarıda da bulundu. Bu süreç işliyor şu anda ama bu konular polis ve savcılığa aktarılmış durumdadır. Bu memlekette maalesef siyasetin istikrarsızlığından dolayı polis ve savcı süreçlerinin ileriye taşınması için siyasi irade ortaya konması gerektir. Siz bu iradeyi gösterirseniz durum ileri gider. Özellikle bazı yerel bankaların bankacılık mevzuatına aykırı bir biçimde yaptıkları işlemler anlamında savcılık noktasında ağırlığınızı koymanız gerekiyor. Bu konuda uyarı yapma ihtiyacı hissediyorum”