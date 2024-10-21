Sahte belgeyle gelenlerde artış

Ülkeye, her gün sahte belge ile girmeye çalışılan onlarca kişi deport ediliyor

Ortadoğu’da yaşanan savaş, ülkemize girmeye çalışan kişilerde ciddi bir artış yaşanmasına neden oldu.

Her gün onlarca kişi gayri yasal belgelerle Havalimanı ve limanlardan giriş yapmaya çalışıyor.

Muhaceret polisinin denetimleri sıkılaştırdığı öğrenilirken sahte öğrenci belgeleri ve sahte kimlikle ülkeye girmeye çalışan onlarca kişi tespit edilerek deport ediliyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 2024 yılının ilk çeyreğinde 839 kişinin ülkeye girişte deport edildiğini açıklamıştı. Geçen beş ayda bu rakamın hayli yükseldiği öğrenildi.

KKTC’ye girişlerde Ermenistan, Suriye ve Nijerya’ya vize uygulanıyor. Öte yandan Nijerya üzerinden ülkemize gelen yüzlerce öğrenciden bazıları sahte belgelerle giriş yapmaya çalışıyor.

Muhaceret polisi bu konuda titizlikle belgeleri incelerken etkin bir denetim sağlıyor.

HAVALİMANI HÜCRELERİ “SOS” VERİYOR…

Ülkeye sahte belgelerle havalimanı ve deniz limanlarından giriş yapmaya çalışırken yakalanan onlarca kişi hücrelerde ciddi bir artışa neden oldu. Hücrelerdeki artış ciddi bir soruna neden olurken devlete de maddi olarak yük oluyor.

Hava ve deniz limanlarında artan yoğunluk nedeniyle muhaceret polisi etkin bir denetim yapıyor. Polisler şüpheli gördükleri yolcuları dakikalarca sorguluyor yasaların verdiği yetki doğrultusunda inceleme yapıyor. Sınır güvenliği arttırılırken muhaceret polisi ciddi bir mesai harcıyor.