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Sahillerde denetimler artırıldı

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Çevre Koruma Dairesi, özel çevre koruma bölgelerinde ve kaplumbağaların yumurtalama yaptığı sahillerde denetimleri artırdı.

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Sahillerde denetimler artırıldı
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda Caretta Caretta türü kaplumbağaların yumurtlamasını engelleyecek faaliyetlerde bulunan kişilere cezai işlem uygulanıyor.
Açıklamada, karavan, çadır ve bunlar gibi geçici yapıların 08.00- 20.00 saatleri arasında sahillerde kullanılabileceği, kaplumbağaların karanlıkta yumurtlama yaptığı, bu nedenle saat 20.00’den sonra kişilerin ve bu tür gereçlerin sahillerde bulunmasının yasak olduğunu hatırlatıldı.
Koruma altında olduğu belirlenen yaban hayvanlarını kasten öldürmenin, yakalama veya habitatları da dahil olmak üzere herhangi şekilde zarar vermenin cezasının aylık asgari ücretin iki katına kadar olduğunu ifade edildiği açıklamada, yasalara uymayan kişilerin Çevre Koruma Dairesi’nin  “Alo 123” ihbar hattına bildirilebileceği de anımsatıldı.
 
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