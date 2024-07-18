Sahillerde değişmeyen manzara

Çevreye duyarlı gençlerden oluşan 5 ekip, sahillerde sabah ve akşam günde 2 kez temizlik yapıyor ancak toplanan çöp miktarı da görüntü de değişmiyor

Turizm Bakanlığı, günde iki kez temizlenmesine rağmen sahillerdeki çöp manzarasının değişmediğini bildirdi.Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, temiz ve sağlıklı sahiller için yaz aylarında temizlik çalışmalarına devam edileceğini belirtildi.Çevreye duyarlı gençlerden oluşan 5 ekibin Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede sabah ve akşam günde 2 kez temizlik yaptığı kaydedilen açıklamada, “Çevre temizlik çalışmalarında toplanan çöp miktarı da görüntü de değişmiyor” denildi.