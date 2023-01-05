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Sahiller denetim altında

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Sahiller denetim altında
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, sahillerin korunması adına Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ile ters ozmoz ve soğutma suyu gibi denize derin deşarj yapan tüm arıtma tesislerinin sisteme dahil edileceğini ve online olarak 7/24 izleneceğini açıkladıç
Arıtmalardan çıkan suyun denetimli bir şekilde denize gitmesinin sağlanacağı belirtildi.
 
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