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Sahil mi çöplük mü belli değil

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Alagadi’de Teknecik Enerji Santrali ile Elexus Otel arasındaki sahil şeridinin çöplüğe dönüşmüş olması kaygı verici bir hale geldi

Sahil mi çöplük mü belli değil
 
 
Alagadi’de Teknecik Enerji Santrali ile Elexus Otel arasındaki sahil şeridi çöplük olarak kullanılıyor. İlk başta bölgedeki geliştiriciler tarafından kullanılıyormuş gibi görünüyordu ve bina atıklarını benim büyük rahatsızlığa yol açıyordu. Son olarak kamyonların da bölgeye geldiği vatandaşlar tarafından ifade ediliyor. Hatta, zaman zaman belediye tarafından da buraya çöp döküldüğüne dair iddalar var. Özellikle deniz içerisinden dağ gibi bir çöp yığını oluştuğu kolaylıkla gözlenebiliyor.
SPOT-Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti yetkilisi Robin Snape, buradaki plastiğin çoğu çevre bölgelere ve denize girebiliyor. Kısa bir süre önce rüzgarlar sahil şeridinden birçok plastik çöpü denize ulaştırdığına sahip olduğunu ve sorunun hem kıyıdaki hem de deniz içerisindeki canlılar için tehlike arz ettiğini dile getirdi.
 
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