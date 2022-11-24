Sağlıktaki eylem genişleyecek

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanlarının eylemi sürerken, TIP-İŞ, Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu yanıt almadıkları takdirde eylemin kapsamını genişleteceklerini açıkladı





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çocuk birimlerinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması adeta kaos yarattı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) kararın yanlış olduğunu iddia ederek, pazartesi gününden bu yana eylem yapıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, uzlaşı zemini yaratarak konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nin Pandemi Hastanesi’ne taşınmasının tıbbi, teknik ve hukuki olarak sakıncalı olduğunu savunarak, bu karara karşı çıkan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı’nı uyararak, “Geri adım atılmaz, uzlaşı zemini oluşturulmazsa eylemlerimizi genişleteceğiz” açıklamasında bulunurken, konunun yargıya taşınacağını, bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava da dosyalanacağını duyurdu.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, sözlerine Sağlık Bakanlığı’nı ve hastane başhekimliğini eleştirmekle başladı.

Basın toplantısının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi’nde konferans salonunda yapılacağının duyurulduğunu ifade eden sendika başkanları, Sağlık Bakanlığı eliyle başhekimliğin kendilerine sansür uyguladığını, salonu kullanmalarına engel olduğunu savundu.

Basın toplantısında ilk sözü TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, tıbbi ve hukuki sakıncaları yazılı ve sözlü olarak defalarca ifade etmelerine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bazı servisleri Acil Durum Hastanesi’ne taşıma ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ile Çocuk Servisi’nin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasını içeren bir karar alındığını kaydeden Taşçıoğlu, karada Sağlık Bakanı’nın değil Sağlık Bakanlığı bürokratlarının imzası olduğunu söyledi.

“Bu yanlıştan dönülmesi için uyarımızı yaptık ama olumlu cevap alamadık” diyen Taşçıoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon servislerinde görevli hekimlerin acil hizmetler dışında hizmet vermediğini anımsattı.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, ilgili servislerde eylemin devam ettiğini, ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu yanıt almazlarsa eylemin kapsamını genişleteceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı’nı önerileri “kulak ardı etmekle” suçlayan Taşçıoğlu, “Bakanın aklına kimler girdi bilmiyorum, ‘Çocuk Servisini de Pandemi Hastanesi’ne taşıyalım, Çocuk Acil Servisini kuralım’ deniyor ama öyle bir düzen yok. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin hastanedeki diğer birimlerden ayrılması da tıbbi ve hukuki sakıncalar içeriyor. Sayın Bakan çocuk acil servisini kuran bakan olarak tarihe geçmek istiyor ama çok büyük aksaklıklar yaşanacak…” dedi.

