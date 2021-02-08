banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
561 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
397 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
23 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
64 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
43 0
banner529
banner570

Sağlıkta örgütlü üç sendika istihdam istiyor

banner476

Sağlıkta örgütlü üç sendika istihdam istiyor
banner601

Sağlıkta örgütlü 3 sendika, artan Covid-19 vakalarına rağmen hemşire istihdamı yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapacak.

Sendikaların ortak açıklamasında yarın saat 11.00’de Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak eylem modelinin açıklanacağı bildirdi.

 Kamusen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, artan Covid-19 vakalarına rağmen yeterli hemşire istihdamının yapılmadığını kaydederek, tüm hastanelerdeki hemşire sayısında yetersizlik olmasına rağmen istihdam yerine diğer ilçelerdeki hastanelerden Lefkoşa’ya hemşire çekildiğini belirtti.

Kıdrışlıoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) adına yaptığı yazılı açıklamada, diğer bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin gözden çıkarılması ve bitmiş tükenmiş hemşireler adına yaptıkları randevu talebine halen cevap verilmemesi nedeniyle yarın eyleme gideceklerini kaydetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.