Sağlıkta grev uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sağlık alanında var olan sorunlara dikkat çekerek, artan hemşire ihtiyacının giderilmesi için sınavı geçen hemşirelerin istihdam edilmesinin önemini vurguladı.

KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sağlık alanında var olan sorunlara pandemiden kaynaklı vaka artışının yarattığı iş yoğunluğu da eklenince, sağlık çalışanlarının yaşadığı ve çözüm getirilemeyen sorunların çığ gibi büyüdüğünü belirtti.

Bengihan, 5 Ağustos’ta Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın bulunduğu bir ortamda sağlık çalışanlarının sorunlarını aktarmalarına rağmen çözüm yönünde hiçbir somut adım atılmadığını, aksine sorunları daha da artıran uygulamalar yapıldığını savundu.

Genel yoğun bakımdaki hemşirelerin pandemi yoğun bakıma çekilmesi nedeniyle, yoğun bakımda personel sıkıntısının had safhaya ulaştığını ifade eden Bengihan, Yeni Doğan Servisi’ndeki personel sıkıntısının çözülmediğini kaydetti.

Nakil Tüzüğü’nün, “Nakil Kurulu her yıl Mart ve Eylül aylarında toplanır ve nakil yapılması öngörülen görev yeri listeleri her yılın Şubat ve Ağustos aylarında bakanlık tarafından yayınlanır” dediğine işaret eden Bengihan, buna rağmen tüzüğün ilgili maddesine uyulmadığını, aksine bu sürede tüzüğe aykırı şekilde görevlendirmelerin devam ettiğini öne sürdü.

Sağlık Bakanı’nın tamamen siyasi saiklerle zaten personel sıkıntısı olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden, diğer sağlık kurumlarına görevlendirmeler yaptığını iddia eden Bengihan, bu durumun pandemi nedeniyle çalışma koşulları daha da zorlaşan hemşirelerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu görevlendirmelere karşı sendikanın defalarca eylem yaptığına, hatta dava açtığına işaret eden KTAMS Başkanı Bengihan, “Buna rağmen bakanlığın sergilediği vurdumduymazlık kabul edilemez” dedi.

Bengihan, servislerde zaten var olan pandemi nedeniyle daha da artan hemşire ihtiyacının giderilmesi için sınavı geçen hemşirelerin istihdam edilmesinin, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve halen çalışmakta olan hemşirelerin iş yükünün hafifletilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki haftaya kadar sorunların çözümü için somut adım atmaması halinde grev dahil her türlü yasal işlemi başlatacaklarını duyurdu.