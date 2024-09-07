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Sağlıksız su dolum tesisine mühür

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Mağusa'da sağlık koşullarını ihlal eden bir su dolum tesisi mühürlendi

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Sağlıksız su dolum tesisine mühür
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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde faaliyet gösteren restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde rutin denetimlerini sürdürüyor.

Son yapılan kontrollerde, sağlık koşullarını ihlal eden bir su dolum tesisinin iş yeri çalıştırma izin belgesi ve çalışanın sağlık karnesini yenilemediği tespit edilerek mühürlendi.

İş yerinin faaliyete geçebilmesi için hem gerekli evrakları çıkarması hem de su analizinin yapılması gerekiyor. Gazimağusa Belediyesi, Belediyeler Yasası’nın Madde 122 1’inci Fıkrası gereğince verilen yetki çerçevesinde belirlenen kurallara uymayanlara asgari ücretin yüzde 100’ü veya yarısına kadar sabit para cezası uygulamasına da devam ediyor.

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