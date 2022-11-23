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“Sağlıklı suya yüzde 500 vergi niye?”

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TUT-DER, sağlıklı kaynak sularının fonlar nedeniyle halka pahalıya ulaşmasını eleştirdi

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“Sağlıklı suya yüzde 500 vergi niye?”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUT-DER) yayınladığı açık mektupta ithal edilen sağlıklı kaynak sularının fonlar nedeniyle halka pahalıya ulaşmasını eleştirdi.  
27 Nisan 2019 yılında dönemin Sağlık Bakanı’nın içme sularına yönelik olarak yaptığı açıklamanın hatırlatıldığı açık mektupta Başbakan Ünal Üstelv ’e sorular yöneltildi.
Mektupta “Ülkemizde üretilen yani şişelenen  kuyu/yeraltı sularının neredeyse tümü “reverse osmosis” metodu ile tüketicinin kullanımına sunulmaktadır. Yani içmek için kullandığımız su işlenmiş sudur. Ozonlanmış sudur, yani bu su artık doğal kaynak suyu değildir” denildi  ve Başbakan Ünal Üstel’e bazı uyarılarda bulunuldu:
“Sayın Başbakan doktor olmanız nedeniyle “reverse osmosis” işlemi sonrasında şişelendirilen yerel sularda kansere yol açıcı, çocuklarımızın gelişimini önleyici bromatın ortaya çıkma ihtimalinin bir şans değil, biyolojik/kimyasal bir sonuç olduğunu bildiğinizden eminiz”
Açık mektupta Başbakan Üstel’e şu sorular yöneltildi:
 Ülkemiz hemen hiç bir doğal kaynak suya sahip değilken, işlenmiş suyun  mineral özelliğini kaybettiği bilinirken, işlenmiş suyun bromate nedeniyle kansorejen etkileri olduğu bilinirken, yanıbaşımızdaki Anavatan Türkiye’nin doğal kaynak su zenginiyken Türkiye’den gelen doğal kaynak içme sularına 5 kat yani yüzde 500 oranında vergi ve fon uygulayarak tüketicilerimizin sağlıklı suya erişimini neden pahalılaştırıyorsunuz?”
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