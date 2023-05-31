"Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri dün akşam yapıldı

"Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri dün akşam Yenierenköy Karpaz Belediyesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar öncülüğünde gerçekleştirilen ve tütün ile tütün ürünlerinin zararları, elektronik sigaranın zararları, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularının işlendiği "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" seminerlerinin üçüncü bacağını oluşturan Yenierenköy Karpaz semineri dün saat 18.00'de Yenierenköy Karpaz Belediyesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı'nda icra edildi.

Verilen bilgiye göre, seminerin konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız'ın konuşmacı olduğu seminer, büyük beğeni ile izlendi.

Cumhurbaşkanlığı ile belediyeler iş birliğinde gerçekleşen projenin dördüncüsü, 6 Haziran Salı saat 18.00'de Gazimağusa Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek.

