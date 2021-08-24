Sağlıkla gel Asya bebek

Ülkenin tek yürek olduğu SMA Tip1 hastası Asya Bebek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza ilacını alarak tedavi olmak amacıyla Ankara’ya gitti

Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı Türkiye'de ücretsiz tedavi edilecek."Asya bebek" olarak tanınan SMA hastası Asya Polatlı ile ailesi, dün saat 14.40'ta Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye götürüldü.KKTC'de tedavisi mümkün olmayan Asya Polatlı'nın tedavi işlemleri Ankara'da yapılacak.Asya bebeğin, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de ücretsiz tedavi edilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesinde gereken ayarlamalar yapıldı ve konunun uzmanı bir doktor tedavi için görevlendirildi.Hava yolu ulaşımında herhangi bir aksilik yaşanmaması için uçaktaki ventilatör yedeklendi, ailenin ulaşım ve konaklama yerleri de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandı.Asya bebek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza (Nusinersen) ilacını alarak tedavi olmak amacıyla bir süre Ankara’da olacak.Havaalanına ambulansla getirilen Asya bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde devlet kapsamında olan Spinraza (Nusinersen) ilacını alacak.Söz konusu ilaç hastalığın ilerleyişini azaltacak.Fakat küçük Asya’nın SMA Tip 1 hastalığını yenmesi için ihtiyaç duyduğu 2 buçuk milyon Dolarlık Zolgensma isimli ilaç için gerekli bütçe henüz oluşturulamadı.Asya bebeğin babası ve annesi Ozan-Güler Polatlı, Spinraza tedavisi için, Ankara’ya gidişlerini sağlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini ileterek, “Darısı Zolgensma ilacımıza” ifadelerini kullandılar.Asya Bebek’in babası Ozan Polatlı Ankara’ya gitmeden önce açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ve TC Elçiliği’ne teşekkürlerini ilet baba Polatlı, “İnşallah Asya da yaşıtlarından ayrı kalmayacak” dedi.Asya’nın gönüllülerine gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür eden Baba Polatlı, kampanyanın devam ettiğini kaydetti.Türkiye’de uygulanacak Spinraza tedavisi ile Asya’nın daha az eziyet çekeceğini ancak asıl tedavinin Zolgensma ilacı ile tamamlanabileceğini söyleyen Baba Polatlı, “İnanıyorum ki Asya Bebeği kurtarıp nefes olabileceğimiz yeter ki tüm halk arkamızda olsun. Asya yaşıtlarından ayrı kalmayacak. Zolgensma hazırlansın biz geliyoruz” dedi.Asya bebeğin babası Ozan Polatlı, Türkiye'ye hareket öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada ise, bir haftadır Asya'nın Türkiye'ye uçuşuyla ilgili hazırlıklar yapıldığını söyledi.Bu süreçte Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Polatlı, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Ana vatan olarak bizim için gerekeni yapıyor. Evden alınışımız, buraya getirilmesi, Türkiye'ye götürülmesi ve oradaki hastaneye götürülmesine kadar ana vatan Türkiye hepsini ayarladı. Ben sadece çantamı aldım geldim. O yüzden çok memnunum ve heyecanlıyım. Çok umutluyum, çok güzel olacak her şey." dedi.Türkiye'ye SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" için gittiklerini anlatan Polatlı, bu tedavinin Asya'nın kaslarının daha kötüye gitmemesi için yapıldığını kaydetti.Minik Asya'ya Türkiye'deki tedavisi süresince annesi ve babası refakat edecek.Polatlı ailesi, 12 Ağustos'ta kızlarının acil tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yardım talebinde bulunmuştu.