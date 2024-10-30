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Sağlık hizmetlerine zam

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Kamu sağlık kurumlarında yatılı tedavi, muayene, cerrahi işlemler, görüntüleme gibi işlemlerin ücretleri zamlandı

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Sağlık hizmetlerine zam
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Kamu sağlık kurumları yatılı hasta tedavi ücretleri zamlandı.

Önceki gün itibarıyla yürürlüğe giren tedavi ücretleri, tüm cerrahi işlem, uygulama, tedavi, muayene, raporlama, değerlendirme, görüntüleme, işlem ve analizleri kapsıyor. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kuvöz kullanım ücretine %137, beşik ücretine %87 ve standart yatak ücretine %240 oranında zam yapıldı.

Yeni cetvelde, standart yatak tarifesi 1300 TL, gündüz yatak tarifesi 500 TL, kuvöz bin TL, yoğun bakım 3 bin TL, hekim konsültasyonu 300 TL,  poliklinik muayenesi 400 TL,  genel anestezi altında muayene 900 TL, biyopsi, iğne bin TL oldu. 

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