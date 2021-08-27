Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli uyardı:

“Tedbir alınmazsa pandeminin üstesinden gelemeyeceğiz”





Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli, PCR testlerinin paralı olmasıyla ilgili yorum yaptı, Ünal Üstel’in ifadelerini “çelişkili” olarak nitelendirdi.

Bu kararda geri adım atılacağının önceden belli olduğunu ifade eden Pilli, alınan kararla açıklanan kararın farklı olduğunu savundu, pandemi sürecinin doğru yönetilemediğini belirtti.

Pilli şunları söyledi: “Kararın yanlış olduğunu anladıkları anda geri adım attılar. Bugün bu kararın geriye döneceği önceden belliydi çünkü zaten Bakanlar Kurulu sonrası çelişkili bir açıklama yapılmıştı. Kurulda alınan kararla resmi gazetede açıklanan karar da farklı oldu. Bu sürecin doğru yönetilemediği bu çelişkili açıklamalardan da görülüyor. Artan vaka sayıları müdahale için geç kalındığını da doğruluyor. Tüm sağlık çalışanları tek tek isyan etmeye başladı. Doktorlar ve hemşireler yoruldu, vakalara yetemez hale geldi. Bir an önce önlem alınmazsa kışta bizi çok daha zor günler bekliyor. Doğru ve istikrarlı tedbirler alınmazsa pandeminin üstesinden gelemeyeceğiz”.

Testlerin paralı olmasıyla ilgili de konuşan Pilli, pozitif çıkan hastaların ve temaslıların süreç boyunca yapılacak testlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini ancak kendi kişisel işleri için test yapmak isteyenlerin ücrete tabi tutulmasını onayladığını aktardı.

PCR testinin COVID-19’un belirlenmesinde en güvenilir yollardan biri olduğunu ifade eden Pilli, “önemli olan ne kadar çok test yapıldığı değil, doğru bir yol izleyerek test yapılmasıdır” şeklinde konuştu. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını dile getiren Pilli, bakanlığın testleri doğru bir stratejiyle yapması gerektiğini savundu.

