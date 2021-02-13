Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılanmaları devam ediyor.

İkinci doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri istendi.
İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yaptıranların ikinci doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracakları ifade edilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde pazartesi günkü aşılamanın saat 13.00'te başlayacağı kaydedildi.
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