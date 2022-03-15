“Sağlık çalışanlarına tehditle iş yaptırılıyor”





Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sağlık çalışanlarına zorla, tehditle işlerini yaptırmaya çalışıldığını ifade etti.

Ülkedeki tıp eğitimi konusunda YÖDAK’ın kararlarını gözden geçirmesi önersinde bulunan Taşçıoğlu, tıp eğitimi konusunda, özel okullar ve hastaneler yerine devletin esas rol oynayacağı bir eğitim sistemi üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Sağlıkta yaşanan diğer sorunlara da değinen Taşçıoğlu, acil servislerin kurgulanamaması, personel istihdamı, doktor açığı gibi sıkıntılara işaret etti.

Taşçıoğlu, acil servislerde çalışan doktorların düzensiz çalışma ödeneklerinin ödenmemesini eleştirerek, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bir protokol yapılması temennisinde bulundu.

Taşçıoğlu, 2 yıldır pandemide çalışan hekimlerin haklarının, ek mesai ve düzensiz ödeneklerinin de ödenmediğini vurguladı.

