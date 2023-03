Sağlık Bakanlığından Kadınlar Günü'nde kadınlara sağlık tavsiyeleri

Sağlık Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadın sağlığına yönelik bir takım tavsiyelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek nesli yetiştirecek olan kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının tam bir iyilik halinde olmasının Sağlık Bakanlığını yakından ilgilendirdiği belirtilerek, kadın sağlığının her evrede önemli olduğuna dikkat çekildi.



“Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına son verilmelidir”



Açıklamada, kalp sağlığını korumak, diyabet ve tansiyon riskini azaltmak için aşağıdaki hatırlatmalar yapıldı:

“Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına son verilmelidir. Bu nedenle eğitimli hekimlerimizden yardım alınabilir. Günde en az 30 dk fiziksel aktivite yapılmalıdır. Günlük toplam tuz alımı 1 çay kaşığının altına sınırlandırılmalıdır. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmelidir. Düzenli olarak kan basıncı, kan şekeri ve kan kolesterolü kontrol edilmelidir. Kilo kontrolüne dikkat edilmelidir. Stresten uzak durulmalı ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalıdır. Ailede kalp hastalığı hikayesi olsun ya da olmasın düzenli olarak kalp kontrolleri yapılmalıdır. Düzenli olarak sağlık ve kadın sağlığı ile ilgili kontrollere özen gösterilmelidir. Stresten uzak durulmalı, stresle başa çıkabilmek için gerekirse yardım alınmalıdır.”



Açıklamada, yukarıdakilerine ek olarak, gebelik ve lohusalık döneminde uzman hekimlerden bilgi alınması, doktor tarafından önerilen testlerin yapılması ve doktor tarafından önerilen besin ve benzeri takviyelerin alınması gerektiğini belirtildi.

Menopoz dönemi ve osteoporoz dönemi için ise kemik ölçümü yapılması, doktor önerisi ile takviye alınması ve doktordan bu döneme yönelik bilgi talep edilmesi çağrısında bulunuldu.



“Hareket ediniz”



Açıklamada, kanserden korunmak için ise şu bilgiler aktarıldı:

“Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayınız. Hareket ediniz. Sağlıklı beslenin ve obezite ile mücadele edin: Obezite yutak borusu, kolorektal (bağırsak), meme, rahim ve böbrek kanserlerine sebep olur.

Alkol kullanımını sınırlandırın: alkol ağız, farenks, larenks, yutak borusu, karaciğer, kolorektal (bağırsak) ve meme kanserlerine sebep olur. Bazı kanser türlerinde risk alkolün ve tütünün birlikte kullanımı ile artmaktadır. Bazı enfeksiyonlar: H.Pylorii, HPV, Hepatit B ve C, EBV kansere sebep olabilir. Kişisel hijyeninize dikkat ederek kendinizi koruyun. Çevresel (hava, su ve toprak) kirlilik: Çevrenizi koruyun ve temiz tutun. Mesleki risk faktörleri: akciğer kanseri, mezotelyoma ve idrar torbası kanserleri ile ilişkili bulunmuştur. Mesleki risklerinizi öğrenin ve önlem alın. Evinizi her gün düzenli olarak havalandırın.

Ultraviyole ve güneş ışınlarından korunun. Cep telefonu kullanırken kulaklık kullanın. Kendi bedeninizi iyi tanıyın. Şikayetlerinizi ertelemeden doktorunuzdan tıbbi yardım isteyin. Doğru bilgiye ulaşmak için uzmanlardan yardım isteyin.”



“Erken tanı hayat kurtarır”



“Erken tanı hayat kurtarır” vurgusuyla kansere yönelik tavsiyelerde bulunulan açıklamada, kanserde erken tanı için yapılması gerekenler şöyle ifade edildi:

“Kanserde Erken Tanı Birimimizde “Erken tanı hayat kurtarır!” prensibiyle meme, kolorektal (bağırsak) ve serviks (rahim ağzı) kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Ülkemizde uygulanan kanser tarama programlarının etkinliğinin artırılması için ulusal standartlar belirlenmiştir.

Mamografi: 40 yaş ve üzerinde her kadına yılda bir kez mamografi çekilmelidir.

HPV ve Smear Testleri: 30 yaş ve üzerindeki her kadının HPV ve Smear testlerini yapması gereklidir.

Gaitada Gizli Kan Testi: 50 yaş üzeri bireylerin her iki yılda bir gaitada gizli kan testi yapması gerekmektedir.”

Açıklamada, “Vücudunuza iyi bakın yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır” denildi.