Sağlık Bakanlığı tedbirleri 16 Kasım'a kadar uzattı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı ek tedbir uygulanacağını açıkladı.

1 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararları 16 Kasım 2020 saat 23.59 tarihine kadar uzatıldı.

Sinema , tiyatro, panayır, doğum günü ve festival gibi etkinliklerle boks, güreş, yakın dövüş ve kempo gibi spor müsabakalarıyla club ve diskoların açılmadı 16 Kasım'a kadar ertelendi.

Hava ve denizyolu ile KKTC’ye girişlerde uygulanmakta olan kararlar 16.11.2020 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

KKTC’ye 3 gün ve daha kısa süreli gelişlerle ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin almak kaydıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.