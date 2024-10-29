Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu, tedavi süreçlerinin ise olumlu devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla yapılan değerlendirmenin ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerin son durumu hakkında açıklama yaptı. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırılması sonucunda bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı olaya ilişkin yapılan açıklamada, “6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil olup, iyileşme takip ve tedavi süreçleri olumlu yönde devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.