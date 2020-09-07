Sağlık Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'tan gelişlerle ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelecekler için verilen kararlarda ve PCR test süreleriyle ilgili kararlarda değişikliğe gittiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 5 Eylül 2020 tarihinde alınan kararlara ek yapıldığı belirtildi.

A grubu ülkelerden Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye girecekler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile karantinasız olarak ülkeye girebilecek. B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler ise uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebilecekler. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler yukarıda belirtilidiği şekilde 7 gün, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 5 Eylül 2020 tarihinde alınan kararlar Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlara KKTC’ye Güney Kıbrıs üzerinden gireceklerle ilgili kuralların eklendiği ve ülkeye girişlerde istenen PCR testinin süresi ile ilgili yapılan bazı değişikliklerin detayları aşağıda yer almaktadır. a) Ülkemize B Grubu ülkelerden gelen kişiler (Türkiye ve İngiltere dahil) arasında vaka sayısının giderek artması ve yerel bulaşın da buna bağlı olarak artış göstermesi nedeniyle sağlık sistemimizin yükünü arttırmamak adına komitemiz 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamak kaydı ile adamıza gelecek herkesin 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar vermiştir. (Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde) Uygulama 06 Eylül 2020 saat 23.59 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 20 Eylül 2020 saat 23.59 da sona erecektir. Bu uygulamanın bitiş tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapılacaktır. b) Resmi görevli olarak KKTC ‘den Türkiye ‘ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır. c) Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır. d) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir. e) C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için karantina süresi belirlenen karantina merkezlerinde yine 14 gün olacaktır. f) PCR TESTİ Ülkeye girişlerde istenen PCR testinin süresi ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre A grubu ülkelerden Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye girecekler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile karantinasız olarak ülkeye girebileceklerdir. B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler ise uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler yukarıda belirtilidiği şekilde 7 gün, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır. Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren (07 Eylül 2020 tarihi dahil ) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir. a ) Açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. Bu nedenle açık alanlarda, beach club partileri, doğum günü kutlaması, kına gecesi vb. benzeri eğlencelerin yapıldığı eğlence yerleri, denetimlerde sosyal mesafe, hijyen vb. kurallarına uyulmaması halinde kapatılacaktır. b) Ayrıca düğünler ve açık havada düzenlenen benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallar kılavuzuna uyulmaması durumunda, düğünlere de kısıtlama getirilecektir. 4. Restaurant, cafe ve yemek hizmeti veren yerler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları kaydı ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu yerlerin belirlenen kurallara uymamaları halinde kapatılmaları gündeme gelecektir. 5. Taşımacılık sektörü ile ilgili alınacak tedbirler; sürücü bölümü bir aparat ile yolculardan ayrılmalıdır. Bu arada camlar açık olmalı, klima kullanılmamalı ve araçtaki herkes maske takmalıdır. Yolcuların tarih bazında isim-soy isim ve adres kayıtları da tutulmalıdır.”