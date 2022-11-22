Sağlık Bakanlığı: "Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yürürlüğe giren Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca, tüm gıda işletmelerinin kayıt yaptırmalarının yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.
Kasım ayında kayıt belgesi verilen işletmeler şöyle:
|SAYI
|İŞLETME KODU
|ÜNVANI
|FAALİYET TANIMI
|1
|KK71000001
|Trodos Arıcılık ve Gıda
|Reçel ve Macun Üretimi
|2
|KK22000008
|Ank
|Gıda Depolama
|3
|KK71000002
|Uğur Gıda
|Meyve ve/veya Sebze İşleme - İçecek Tozu Üretimi
|4
|KK81000006
|Mir Ticaret Ltd.
|Gıda Depolama
|5
|KK36000010
|Hilal Özbilgen
|Meyve ve/veya Sebze İşleme
|6
|KK22000024
|Metropol Catering
|Hazır Yemek Üretim Yeri
|7
|KK36000003
|Ank
|Gıda Depolama
|8
|KK36000013
|İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|9
|KK81000007
|Serart Pastacılık
|Makarna ve İrmik Üretimi
|10
|KK36000015
|Mefaş Tic. Ltd. Şti.
|Fındık, Fıstık ve Benzeri Ürünleri İşleme
|11
|KK22000009
|Nemtor Ticaret Ltd.
|Gıda Depolama - Alkolsüz içeçek üretimi
|12
|KK22000015
|PGC Catering Co. Ltd.
|Hazır Yemek Üretim Yeri
|13
|KK22000016
|Califorian Trading Ltd
|Hazır Yemek Üretim Yeri
|14
|KK22000017
|Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)
|Hazır Yemek Üretim Yeri
|15
|KK22000032
|Ada Kuru Kahvesi Ltd
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|16
|KK71000005
|Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama
|Reçel ve Macun Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme
|17
|KK22000033
|Con Trading Ltd.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|18
|KK22000028
|Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.
|Gıda Depolama
|19
|KK81000008
|Ataker Trd. and Investment Ltd.
|Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi
|20
|KK81000009
|Cyprus Brewart Industry Ltd.
|Alkollü İçki Üretimi
|21
|KK22000034
|Nebil Ticaret
|Dondurulmuş Gıda Üretimi
|22
|KK37000011
|Civisilli Gıda
|Meyve ve/veya Sebze İşleme
|23
|KK22000013
|Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.
|Dondurulmuş Gıda Üretimi
|24
|KK22000014
|Onan Ltd.
|Gıda Depolama
|25
|KK22000010
|Horozoğlu Ltd
|Şekerleme Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi - Alkollü İçki Üretimi
|26
|KK22000011
|KOOP SÜT
|Alkolsüz İçeçek Üretimi
|27
|KK37000005
|Hanife Şeherli Ev Ürünleri
|Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi
|28
|KK36000006
|Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.
|Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Sıvı ve Katı Bitkisel Yağ Üretimi
|29
|KK37000006
|Mücahide Şeherli
|Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi
|30
|KK22000018
|Dr. Kampot Trading Ltd.
|Alkolsüz İçeçek Üretimi
|31
|KK22000019
|Bülent Çıraklı Sanayi Ltd
|Şekerleme Üretimi - Lokum Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
|32
|KK37000008
|Adalıer
|Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi
|33
|KK81000005
|MidMediterranean Trading Ltd.
|Meyve ve/veya Sebze İşleme
|34
|KK36000009
|Mey İçki Sanayi Ltd.
|Alkolsüz İçeçek Üretimi - Alkollü İçki Üretimi
|35
|KK36000004
|Duran Özer Tic. İşl.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|36
|KK22000022
|E & S LTD
|Gıda Depolama
|37
|KK36000008
|Garga Ticaret Ltd.
|Reçel ve Macun Üretimi
|38
|KK37000009
|Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri
|Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi
|39
|KK22000020
|Şevket Hançerli Tic. Ltd.
|Gıda Depolama
|40
|KK22000021
|Oero Trading Ltd.
|Gıda Depolama
|41
|KK22000031
|Hüseyin Minnoş Fırını
|Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi
|42
|KK81000010
|Merit Royal Otel
|Toplu Tüketim Yeri - Alkolsüz İçeçek Üretimi
|43
|KK22000012
|Çaluda Gıda Sanayi Ltd.
|Alkolsüz İçeçek Üretimi
|44
|KK71000003
|Orcem Trd. Comp. Ltd.
|Şekerleme Üretimi - Kuruyemiş Üretimi
|45
|KK36000007
|Cortado Trading Ltd
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|46
|KK37000007
|Palüze Üzüm Mamülleri
|Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi
|47
|KK36000011
|Ozankaya Tic. Ltd.
|Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
|48
|KK81000001
|Old John Enterprises Ltd
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|49
|KK81000002
|Shadi Enterprises Ltd.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|50
|KK22000001
|Özerlat Ltd.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|51
|KK22000002
|Emektar Co.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|52
|KK22000003
|Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.
|Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Kuruyemiş Üretimi
|53
|KK22000004
|Özmeb Trading
|Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
|54
|KK22000005
|Helvasan Ltd.
|Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi
|55
|KK22000006
|Big Alive Healthy Food Trading
|Fındık Ezmesi, Fıstık Ezmesi ve Granola Üretimi
|56
|KK22000007
|Baharyolu & co Ltd
|Kuruyemiş Üretimi - Fason Gıda Üretimi - Baharat İşleme
|57
|KK37000001
|Arel Yiğittürk
|Unlu Mamuller Üretimi
|58
|KK37000002
|Okta Hamur Evi
|Unlu Mamuller Üretimi
|59
|KK37000003
|Hasan Çelebi & Co. Ltd.
|Alkollü İçki Üretimi
|60
|KK36000001
|Arsal Gıda Sanayi
|Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
|61
|KK37000004
|Kaplıca Yufkaları
|Unlu Mamuller Üretimi
|62
|KK22000025
|Sarıoğulları Şti. Ltd.
|Gıda Depolama
|63
|KK22000026
|Özmerhan Trading Ltd.
|Gıda Depolama
|64
|KK36000012
|Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd
|Alkolsüz İçeçek Üretimi - Alkollü İçki Üretimi
|65
|KK22000035
|Çıraklı Co Ltd.
|Lokum Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
|66
|KK22000036
|Caramel House of Chocolate
|Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
|67
|KK36000002
|Up Foods & Sauces
|Meyve ve/veya sebze işleme
|68
|KK81000003
|Tarsan Bakery
|Unlu Mamuller Üretimi
|69
|KK81000004
|Mir Ticaret Ltd
|Hazır Yemek Üretim Yeri
|70
|KK37000010
|Kutret Balcı
|Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme - Alkolsüz İçeçek Üretimi
|71
|KK22000029
|Alp Enterprises Ltd.
|Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
|72
|KK22000030
|Barış Gürsel
|Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi - Çerez, Cips ve Benzeri Ürünler Üretimi
|73
|KK71000004
|Köle Ltd.
|Reçel ve Macun Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme