Sağlık Bakanlığı: "Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor"

SAYI İŞLETME KODU ÜNVANI FAALİYET TANIMI 1 KK71000001 Trodos Arıcılık ve Gıda Reçel ve Macun Üretimi 2 KK22000008 Ank Gıda Depolama 3 KK71000002 Uğur Gıda Meyve ve/veya Sebze İşleme - İçecek Tozu Üretimi 4 KK81000006 Mir Ticaret Ltd. Gıda Depolama 5 KK36000010 Hilal Özbilgen Meyve ve/veya Sebze İşleme 6 KK22000024 Metropol Catering Hazır Yemek Üretim Yeri 7 KK36000003 Ank Gıda Depolama 8 KK36000013 İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 9 KK81000007 Serart Pastacılık Makarna ve İrmik Üretimi 10 KK36000015 Mefaş Tic. Ltd. Şti. Fındık, Fıstık ve Benzeri Ürünleri İşleme 11 KK22000009 Nemtor Ticaret Ltd. Gıda Depolama - Alkolsüz içeçek üretimi 12 KK22000015 PGC Catering Co. Ltd. Hazır Yemek Üretim Yeri 13 KK22000016 Califorian Trading Ltd Hazır Yemek Üretim Yeri 14 KK22000017 Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen) Hazır Yemek Üretim Yeri 15 KK22000032 Ada Kuru Kahvesi Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 16 KK71000005 Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama Reçel ve Macun Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme 17 KK22000033 Con Trading Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 18 KK22000028 Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz. Gıda Depolama 19 KK81000008 Ataker Trd. and Investment Ltd. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi 20 KK81000009 Cyprus Brewart Industry Ltd. Alkollü İçki Üretimi 21 KK22000034 Nebil Ticaret Dondurulmuş Gıda Üretimi 22 KK37000011 Civisilli Gıda Meyve ve/veya Sebze İşleme 23 KK22000013 Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd. Dondurulmuş Gıda Üretimi 24 KK22000014 Onan Ltd. Gıda Depolama 25 KK22000010 Horozoğlu Ltd Şekerleme Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi - Alkollü İçki Üretimi 26 KK22000011 KOOP SÜT Alkolsüz İçeçek Üretimi 27 KK37000005 Hanife Şeherli Ev Ürünleri Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi 28 KK36000006 Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd. Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Sıvı ve Katı Bitkisel Yağ Üretimi 29 KK37000006 Mücahide Şeherli Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi 30 KK22000018 Dr. Kampot Trading Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi 31 KK22000019 Bülent Çıraklı Sanayi Ltd Şekerleme Üretimi - Lokum Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi 32 KK37000008 Adalıer Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi 33 KK81000005 MidMediterranean Trading Ltd. Meyve ve/veya Sebze İşleme 34 KK36000009 Mey İçki Sanayi Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi - Alkollü İçki Üretimi 35 KK36000004 Duran Özer Tic. İşl. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 36 KK22000022 E & S LTD Gıda Depolama 37 KK36000008 Garga Ticaret Ltd. Reçel ve Macun Üretimi 38 KK37000009 Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi 39 KK22000020 Şevket Hançerli Tic. Ltd. Gıda Depolama 40 KK22000021 Oero Trading Ltd. Gıda Depolama 41 KK22000031 Hüseyin Minnoş Fırını Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi 42 KK81000010 Merit Royal Otel Toplu Tüketim Yeri - Alkolsüz İçeçek Üretimi 43 KK22000012 Çaluda Gıda Sanayi Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi 44 KK71000003 Orcem Trd. Comp. Ltd. Şekerleme Üretimi - Kuruyemiş Üretimi 45 KK36000007 Cortado Trading Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 46 KK37000007 Palüze Üzüm Mamülleri Üzüm Sucuğu Üretimi - Şekerleme Üretimi 47 KK36000011 Ozankaya Tic. Ltd. Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi 48 KK81000001 Old John Enterprises Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 49 KK81000002 Shadi Enterprises Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 50 KK22000001 Özerlat Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 51 KK22000002 Emektar Co. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 52 KK22000003 Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd. Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Kuruyemiş Üretimi 53 KK22000004 Özmeb Trading Fermente ve Salamura Ürün Üretimi 54 KK22000005 Helvasan Ltd. Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi 55 KK22000006 Big Alive Healthy Food Trading Fındık Ezmesi, Fıstık Ezmesi ve Granola Üretimi 56 KK22000007 Baharyolu & co Ltd Kuruyemiş Üretimi - Fason Gıda Üretimi - Baharat İşleme 57 KK37000001 Arel Yiğittürk Unlu Mamuller Üretimi 58 KK37000002 Okta Hamur Evi Unlu Mamuller Üretimi 59 KK37000003 Hasan Çelebi & Co. Ltd. Alkollü İçki Üretimi 60 KK36000001 Arsal Gıda Sanayi Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Fermente ve Salamura Ürün Üretimi 61 KK37000004 Kaplıca Yufkaları Unlu Mamuller Üretimi 62 KK22000025 Sarıoğulları Şti. Ltd. Gıda Depolama 63 KK22000026 Özmerhan Trading Ltd. Gıda Depolama 64 KK36000012 Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd Alkolsüz İçeçek Üretimi - Alkollü İçki Üretimi 65 KK22000035 Çıraklı Co Ltd. Lokum Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi 66 KK22000036 Caramel House of Chocolate Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi 67 KK36000002 Up Foods & Sauces Meyve ve/veya sebze işleme 68 KK81000003 Tarsan Bakery Unlu Mamuller Üretimi 69 KK81000004 Mir Ticaret Ltd Hazır Yemek Üretim Yeri 70 KK37000010 Kutret Balcı Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme - Alkolsüz İçeçek Üretimi 71 KK22000029 Alp Enterprises Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi 72 KK22000030 Barış Gürsel Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi - Çerez, Cips ve Benzeri Ürünler Üretimi 73 KK71000004 Köle Ltd. Reçel ve Macun Üretimi - Meyve ve/veya Sebze İşleme

Sağlık Bakanlığı, gıda işletmelerine, işlemlerini tamamlayıp kayıt olabilmeleri için verilen iki yıllık geçiş süresinin 2023 yılında sona ereceğini, bu tarihten sonra kayıtlı olmayan işletmelerin gıda işi yapamayacağını duyurdu.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yürürlüğe giren Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca, tüm gıda işletmelerinin kayıt yaptırmalarının yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.Kasım ayında kayıt belgesi verilen işletmeler şöyle: