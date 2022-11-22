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Sağlık Bakanlığı: "Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor"

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Sağlık Bakanlığı: "Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor"
Sağlık Bakanlığı, gıda işletmelerine, işlemlerini tamamlayıp kayıt olabilmeleri için verilen iki yıllık geçiş süresinin 2023 yılında sona ereceğini, bu tarihten sonra kayıtlı olmayan işletmelerin gıda işi yapamayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yürürlüğe giren Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca, tüm gıda işletmelerinin kayıt yaptırmalarının yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.
Kasım ayında kayıt belgesi verilen işletmeler şöyle:
SAYI İŞLETME KODU ÜNVANI FAALİYET TANIMI
1 KK71000001 Trodos Arıcılık ve Gıda  Reçel ve Macun Üretimi
2 KK22000008 Ank Gıda Depolama
3 KK71000002 Uğur Gıda  Meyve ve/veya Sebze İşleme -  İçecek Tozu Üretimi
4 KK81000006 Mir Ticaret Ltd. Gıda Depolama
5 KK36000010 Hilal Özbilgen Meyve ve/veya Sebze İşleme
6 KK22000024 Metropol Catering Hazır Yemek Üretim Yeri
7 KK36000003 Ank Gıda Depolama
8 KK36000013 İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
9 KK81000007 Serart Pastacılık Makarna ve İrmik Üretimi
10 KK36000015 Mefaş Tic. Ltd. Şti. Fındık, Fıstık ve Benzeri Ürünleri İşleme
11 KK22000009 Nemtor Ticaret Ltd. Gıda Depolama -  Alkolsüz içeçek üretimi
12 KK22000015 PGC Catering Co. Ltd. Hazır Yemek Üretim Yeri
13 KK22000016 Califorian Trading Ltd Hazır Yemek Üretim Yeri
14 KK22000017 Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen) Hazır Yemek Üretim Yeri
15 KK22000032 Ada Kuru Kahvesi Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
16 KK71000005 Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama Reçel ve Macun Üretimi -  Meyve ve/veya Sebze İşleme
17 KK22000033 Con Trading Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
18 KK22000028 Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz. Gıda Depolama
19 KK81000008 Ataker Trd. and Investment Ltd. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi
20 KK81000009 Cyprus Brewart Industry Ltd. Alkollü İçki Üretimi
21 KK22000034 Nebil Ticaret Dondurulmuş Gıda Üretimi
22 KK37000011 Civisilli Gıda Meyve ve/veya Sebze İşleme
23 KK22000013 Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd. Dondurulmuş Gıda Üretimi
24 KK22000014 Onan Ltd. Gıda Depolama
25 KK22000010 Horozoğlu Ltd Şekerleme Üretimi - Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi -  Alkollü İçki Üretimi
26 KK22000011 KOOP SÜT Alkolsüz İçeçek Üretimi
27 KK37000005 Hanife Şeherli Ev Ürünleri  Üzüm Sucuğu Üretimi -  Şekerleme Üretimi
28 KK36000006 Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd. Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi -  Sıvı ve Katı Bitkisel Yağ Üretimi
29 KK37000006 Mücahide Şeherli Üzüm Sucuğu Üretimi -  Şekerleme Üretimi
30 KK22000018 Dr. Kampot Trading Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi
31 KK22000019 Bülent Çıraklı Sanayi Ltd Şekerleme Üretimi - Lokum Üretimi -  Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
32 KK37000008 Adalıer Üzüm Sucuğu Üretimi -  Şekerleme Üretimi
33 KK81000005 MidMediterranean Trading Ltd. Meyve ve/veya Sebze İşleme
34 KK36000009 Mey İçki Sanayi Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi -  Alkollü İçki Üretimi
35 KK36000004 Duran Özer Tic. İşl. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
36 KK22000022 E & S LTD Gıda Depolama
37 KK36000008 Garga Ticaret Ltd. Reçel ve Macun Üretimi
38 KK37000009 Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri  Üzüm Sucuğu Üretimi -  Şekerleme Üretimi
39 KK22000020 Şevket Hançerli Tic. Ltd. Gıda Depolama
40 KK22000021 Oero Trading Ltd. Gıda Depolama
41 KK22000031 Hüseyin Minnoş Fırını Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi
42 KK81000010 Merit Royal Otel  Toplu Tüketim Yeri -  Alkolsüz İçeçek Üretimi
43 KK22000012 Çaluda Gıda Sanayi Ltd. Alkolsüz İçeçek Üretimi
44 KK71000003 Orcem Trd. Comp. Ltd. Şekerleme Üretimi -  Kuruyemiş Üretimi 
45 KK36000007 Cortado Trading Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
46 KK37000007 Palüze Üzüm Mamülleri Üzüm Sucuğu Üretimi -  Şekerleme Üretimi
47 KK36000011 Ozankaya Tic. Ltd. Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
48 KK81000001 Old John Enterprises Ltd Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
49 KK81000002 Shadi Enterprises Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
50 KK22000001 Özerlat Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
51 KK22000002 Emektar Co. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
52 KK22000003 Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.  Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi -  Kuruyemiş Üretimi 
53 KK22000004 Özmeb Trading Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
54 KK22000005 Helvasan Ltd. Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi
55 KK22000006 Big Alive Healthy Food Trading Fındık Ezmesi, Fıstık Ezmesi ve Granola Üretimi
56 KK22000007 Baharyolu & co Ltd Kuruyemiş Üretimi  - Fason Gıda Üretimi -  Baharat İşleme
57 KK37000001 Arel Yiğittürk Unlu Mamuller Üretimi
58 KK37000002 Okta Hamur Evi Unlu Mamuller Üretimi
59 KK37000003 Hasan Çelebi & Co. Ltd. Alkollü İçki Üretimi
60 KK36000001 Arsal Gıda Sanayi Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi -  Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
61 KK37000004 Kaplıca Yufkaları Unlu Mamuller Üretimi
62 KK22000025 Sarıoğulları Şti. Ltd. Gıda Depolama
63 KK22000026 Özmerhan Trading Ltd. Gıda Depolama
64 KK36000012 Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd Alkolsüz İçeçek Üretimi -  Alkollü İçki Üretimi
65 KK22000035 Çıraklı Co Ltd. Lokum Üretimi -  Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
66 KK22000036 Caramel House of Chocolate Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler Üretimi
67 KK36000002 Up Foods & Sauces Meyve ve/veya sebze işleme
68 KK81000003 Tarsan Bakery Unlu Mamuller Üretimi
69 KK81000004 Mir Ticaret Ltd Hazır Yemek Üretim Yeri
70 KK37000010 Kutret Balcı  Tahın, Helva ve Pekmez Üretimi -  Meyve ve/veya Sebze İşleme -  Alkolsüz İçeçek Üretimi
71 KK22000029 Alp Enterprises Ltd. Kahve ve Kahve Ürünleri Üretimi
72 KK22000030 Barış Gürsel  Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi -  Çerez, Cips ve Benzeri Ürünler Üretimi
73 KK71000004 Köle Ltd. Reçel ve Macun Üretimi -  Meyve ve/veya Sebze İşleme
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