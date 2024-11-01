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Sağlık Bakanlığı: “Bebeklerin sağlık durumları iyi”

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Sağlık Bakanlığı: “Bebeklerin sağlık durumları iyi”
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Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.  
Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: 
“Sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir.” 
 
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