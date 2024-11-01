Sağlık Bakanlığı: “Bebeklerin sağlık durumları iyi”

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir.”

