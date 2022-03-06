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Sağlık Bakanlığı: Aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde sakınca yok

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Sağlık Bakanlığı: Aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde sakınca yok

 Sağlık Bakanlığı, dün ve bugün yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmamasının Bakanlıktan kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle değil, bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği  ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, “5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde  antijen yaptırıp pozitif çıkan kişiler laboratuvarlar tarafından, PCR test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi tarafından aranmaktadır” denilerek, test yapılan ve sonucu mesaj olarak gelmemiş, laboratuvar ve temaslı takibi tarafından aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde bir sakınca bulunmadığı kaydedildi.

Aranmayan öğrencilerin okula alınmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişarelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Dün gönderilemeyen SMS'lerin ulaştırılması için çalışmalar devam etmekte olup, bugün yapılan test sonuçları gönderilmeye başlanmıştır” denildi.

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